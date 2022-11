Guerrero tiene un déficit de vivienda de interés social

En Guerrero más de 35 mil trabajadores que cotizan ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) están listos para ejercer su crédito y adquirir una casa de interés social pero hay un déficit para poder cumplir esta demanda, pues no hay desarrolladores.

Ignacio Lacunza Magaña, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entrevistado luego de inaugurarse el sexto gran Foro Inmobiliario Acapulco, dijo que el valor de la tierra es el que nos da oportunidad para que se invierta en la construcción de viviendas de interés social.

Comentó que se requiere del apoyo necesario de los tres niveles de gobierno para la construcción de viviendas de interés social, “pues no hay terreno en este momento para que se pueda ofertar este tipo de desarrollo por lo menos en Acapulco".

En el marco del sexto gran Foro Inmobiliario Acapulco se hizo hincapié en que es necesario el apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno para invertir en vivienda de interés social. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Lo que representa la demanda de vivienda de interés social a nivel nacional es muy alta y en Guerrero estamos hablando de que tenemos personas listas para ejercer su crédito en el área como Infonavit y la demanda es de unos 35 mil viviendas y no hay”.

Añadió que se debe de dar un “binomio perfecto” entre el gobierno y la iniciativa privada y debe de apoyar a dar infraestructura en algunos terrenos para construir viviendas de interés social porque en la zona urbana “ya no hay terrenos”.

“Hay mucha demanda y poca oferta en vivienda de interés social. No hay predio para construir y debe de haber una buena conectividad y el gobierno debe de apoyar si no, no le conviene al constructor”, insistió.

Recordó que el sector inmobiliario tiene varios nichos que es interés social, medio, residencial, de lujo y plus.

Ignacio Lacunza, dijo que en el nivel residencial en estos momentos en Acapulco se está desarrollando viviendas que son derrumbadas y se edifican departamentos nuevos y es donde se han podido colocar créditos hipotecarios así como del ISSSTE, Infonavit y otros.

Añadió que la inflación afecta al constructor y aunque no es notable hay un impacto, porque cualquier incremento en los materiales para la construcción se eleva en un 3 o 4 por ciento.

Añadió que en el sector turístico la industria inmobiliaria tiene reventa, debido a que no ya mucha vivienda nueva y lo utilizan como su segundo hogar y esta compra se incrementó durante la pandemia.