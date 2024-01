Gobierno federal debe suspender entrega de enseres y despensas

Ante la venta de paquete de enseres electrodomésticos, despensas y tarjetas que el gobierno federal está entregando a damnificados por el huracán Otis, algunos ciudadanos recomendaron que la ayuda debe de suspenderse y realizar un censo más minucioso para que se apoye a los que verdaderamente lo necesiten.

A través de redes sociales se ha creado grupos y se abierto páginas de Facebook con el nombre “Ventas Acapulco Otis” donde de manera anónima los presuntos damnificados ofrecen paquetes de enseres electrodomésticos que ha otorgado la Sedena con un coto de 7 mil hasta 10 mil pesos, pero ahora también se ofrece despensa y tarjetas que vienen en el interior de las cajas con un costo 2 mil 500 pesos. En algunos casos solo te venden el refrigerador o la estufa con un costo de 3 mil hasta 5 mil pesos.

Esto ha causado molestia ante muchas personas que durante la emergencia salieron fuera de Acapulco y no fueron censados y necesitan de los apoyos que está otorgando el gobierno federal a los damnificados.

Esther, quien sigue esperando que le toque su turno a su colonia El Coloso, para recibir su paquete de enseres, opinó que el gobierno federal debe de actuar y parar la ayuda.

Lee también: Hoy continúa entrega de enseres a damnificados por Otis

“El gobierno de buena fe está entregando el apoyo para todos porque todos resultamos afectados pero ya hay gente que se está aprovechado de la situación”.

Consideró que el apoyo que está dando el gobierno federal es muy bueno porque al final lo que les afecto fue un fenómeno natural y la culpa no es del gobierno, sin embargo están ayudando.

“El hecho de que a la gente les estén dando despensas y las están vendiendo es malo, que les estén dando los enseres y los estén vendiendo es malo y que este haciendo negocios para recibir los enseres y las despensas es malo y el gobierno debería de actuar y parar la ayuda”, opinó Esther.

Fila de personas a la espera de su turno para recibir el paquete de enseres domésticos. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de acapulco

Mientras que Claudia, sugirió que debió haberse dado una revisión y un censo minucioso porque no todos necesitaban lo mismo de apoyos.

Finanzas ¡Cuídate de los abusos! 5 consejos para que la mudanza no te cobre de más

“Yo no necesitaba refrigerador y me lo dieron y lo que voy hacer es regalarlo, no estoy vendiendo se lo voy a dar a una persona que si lo necesite”.

Lamentó que algunas personas están haciendo negocio con las despensas pero solamente porque están buscando las tarjetas de regalo que se cambian en el supermercado y comprar otros productos de la canasta básica como carnes, frutas o verduras.

A su vez, Elodia ella sí ocupó sus enseres electrodomésticos pero añadió qué hay otras personas que no lo necesitan y los están vendiendo hasta 10 mil pesos.

“No se me hace Justo que los estén vendiendo porque hay gente que no se censo y ellos sí los necesitan”.