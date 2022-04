Gastaremos en Orlando 139 mil 104 pesos: Abelina

Al encabezar su segunda conferencia matutina este domingo, la presidenta Abelina López Rodríguez, calificó como mezquinos a quienes se han opuesto a los trabajos de promoción turística que se hará durante tres días de Acapulco en la ciudad de Orlando en los Estados Unidos.

Ante medios de comunicación y funcionarios de la secretaría de turismo, la alcaldesa insistió en que su viaje no es de paseo sino de trabajo con una agenda muy apretada durante los tres días que permanecerá en Orlando.

Manifestó que el viaje que iniciará desde la noche de este domingo, con un vuelo de la Ciudad de México, tendrá un costo de 139 mil 104 pesos, y se dormirá en un hotel de esa ciudad de los más austeros.

"No creo que se tengan mezquindades de quienes no quieran promover el puerto de Acapulco por 139 mil pesos, es un viaje de trabajo, no de paseo eso vendrá después de que terminé mi administración cuando ya no este al escrutinio de los ciudadanos", expresó.

En la conferencia de prensa en la que se aseguró que la expectativa turística en estos primeros días de la temporada de vacaciones se está cumpliendo, la primera edil de la ciudad, dijo que el en Acapulco más del 40por ciento de los acapulqueños, se benefician de la actividad turística.

Dijo que su gobierno, ha trabajado a marchas forzadas para resolver problemas que afectaban al puerto como las descargas de aguas negras y la recolección de basura.

Sin embargo, reconoció que para esto se requiere de la voluntad de los ciudadanos porque de lo contrario, ningún gobierno va a poder.