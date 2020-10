Funcionarios federales desconocen problemas en playas de Acapulco: turisteros

Integrantes del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, revelaron que los titulares de Semarnat y Profepa, desconocen la información respecto al retiro de palapas, módulos y mobiliario de playa, así como el retiro de la construcción del golfito, entre otras acciones que ha encabezado el ayuntamiento porteño.

Acompañado por concesionarios y prestadores de servicios turísticos, el representante legal de los afectados, Eduardo Román Guzmán, dijo que tras el "éxodo por la Defensa de las Playas de Acapulco" para buscar un diálogo con el presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador, conocieron que no hay ni siquiera un Manifiesto de Impacto Ambiental para derribar la antigua edificación del golfito.

Junto con el abogado Jesús Zamora, Román Guzmán dijo que tuvieron buenos resultados de los trámites y gestiones realizadas en la Ciudad de México, debido a que fueron escuchados y atendidos por funcionarios federales con quienes se dará seguimiento a los trámites para el otorgamiento de permisos para los prestadores de servicios, así como para realizar inspecciones de afectaciones que se tienen de cadenas hoteleras.

“Nos fue muy bien, valió la pena trasladar la comisión de prestadores a la CDMX, donde obtuvimos respuestas y consiguieron reuniones de seguimiento para resolver las distintas problemáticas que enfrentan en la zona federal”, mencionó.

En conferencia de prensa, precisó que fueron unas 500 personas que se han visto afectadas por los desalojos de mobiliario de playa las que acudieron a buscar audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y se hicieron comisiones para buscar solución a sus demandas que han sido desatendidas por funcionarios locales.

Comentó que se entregaron documentos que consideran son violatorios a la ley y que debe atender la federación, porque los mismos funcionarios locales estaban rebasados y no daban respuestas y se hizo entrega de la denuncia de hechos de los problemas que se presentaron con los desalojos de los modulistas de playa por autoridades municipales y federales.

Dijo que harán comisión de seguimiento para que les den respuestas puntuales a las demandas que presentaron y que las autoridades federales se comprometieron a realizar recorridos para verificar la zona federal y checar los focos de contaminación que se tienen en playa manzanillo y ocupaciones irregulares que infringen la regla.

Mencionó que otro de los compromisos que se firmaron fue hacer una revisión de manera general las zonas de playa e indicó que los funcionarios desconocían la problemática de la ciudad. “México no tiene información de las acciones y obras que se pretenden hacer en las playas”.

Aclaró que no acudieron a pedir la destitución de ningún funcionario y mucho menos de la alcaldesa Adela Román Ocampo, sino “buscando respuestas de los jefes de los delegados”.

Por su parte, el abogado Jesús Zamora dijo que seguirán la lucha legal, porque es el único camino con el que se puede dar una respuesta a las demandas de los prestadores de servicios turísticos y aclaró que “no están en contra del ordenamiento, no somos nuevos, ni improvisados, no son anarquistas ni delincuentes, pagamos nuestros impuestos”.

“Pretenden solicitar una playa en destino por encima de los derechos de nuestros compañeros y eso no lo vamos a permitir”, mencionó-

Por su parte, la ex regidora Hipólita Olmedo, pidió piso parejo a las autoridades municipales y lamentó que la alcaldesa Adela Román Ocampo vaya en contra de los principios del gobierno de la Cuarta Transformación respecto a que primero los pobres, porque son los que más están siendo afectados actualmente y lamentó que no se haya tocado a un solo hotel de la zona diamante donde los funcionarios municipales no han abierto los accesos privados.