Fuerzas federales recorren zona Poniente de Acapulco

Más de 60 elementos de la Policía Estatal, Fiscalía del Estado, Ejército y Marina recorren la zona turística y poniente de Acapulco para realizar acciones de proximidad social y prevención, además la Secretaría de Seguridad Pública del estado advirtió que no se permitirá bloqueos que no tenga legitimidad.

Abordo de 12 unidades, las diferentes corporaciones policiacas se concentraron en la explanada del Centro Internacional Acapulco (CIA) para salir en caravana en recorridos por la Costera Miguel Alemán y posteriormente incorporarse a la zona Poniente de Acapulco y brindar seguridad en el sitio turístico de Pie de la Cuesta ante la llegada de visitantes.

Irving de Jesús Jiménez Sánchez, sub secretario de prevención y operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dijo que durante el recorrido se atendería cualquiera tipo de incidentes no solo cuestiones delictivas sino también de atención de proximidad social y de prevención.

Pidió a la sociedad a que confíen en la autoridad y que no se dejen llevar por psicosis y advirtió que no se permitirán bloqueos que no tengan legitimidad.

Jiménez Sánchez dijo que estos recorridos por la zona turística y Pie de la Cuesta son de proximidad y prevención.

“Una petición, que más que petición es un chantaje no es válido, se garantiza el libre tránsito y también se garantiza el libre derecho de expresarse, siempre y cuando sean peticiones legítimas”.

Aclaró, Jiménez Sánchez que estos recorridos por la zona turística y Pie de la Cuesta son de proximidad y prevención y no es para detener a nadie.

Dijo que el recorrido contempla Pie de la Cuesta por la gran afluencia de visitantes que se tiene en esa zona y se hará presencia con el operativo de seguridad.

Añadió que las video cámaras están funcionando y también se hacen patrullajes cibernéticos .