Félix Salgado recomienda al gobierno de Acapulco ordenar el ambulantaje

El senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio recomendó al gobierno municipal de Acapulco ordenar el ambulantaje, el cuál consideró que ya es parte del atractivo turístico y recordó que cuando fue alcalde se colocaron parianes para las masajistas y las trensadoras y el turista que quería de sus servicios lo buscaba.

Al participar en el arranque del operativo vacacional de verano, que puso en marcha su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Salgado Macedonio dijo ante la alcaldesa de Acapulco, Abelina López que allá en la zona Diamante de Acapulco donde hay hoteles de gran turismo no hay ambulantaje ni prestadores de servicio turístico, “porque allá es un complejo exclusivo para ellos”.

Mientras que en Acapulco, en la zona dorada y tradicional, se tiene una gran ciudad con generosa población, pero que tiene que vivir de la playa y ese es el problema a lo que se enfrentan a diario y tienen la necesidad de llevar el bocado a su familia.

“Ese es el problema a lo que se enfrenta uno diario o día a día, tenemos que estar y tenemos que convivir, tenemos que tratar que la convivencia sea sana y en lugar de andar asaltando por allá, pues acá andan con los productos que traen en sus manos y que ellos mismo elaboran y que tienen la necesidad de llevar el bocado a su familia”.

Lee también: No hay lugar para reubicar a comerciantes retirados de Coppel Bahía

Pero añadió que también es parte del atractivo turístico a donde quiera que vayamos ahí están, “entonces es comprensible y es entendible pero hay que mejorar”.

Recomendó organizar el ambulantaje, no quitarlos, y recordó que cuando fue alcalde de Acapulco se construyeron parianes para las masajistas y trensadoras y de este modo se evitaba que les “anduvieran picando costillas” y así la gente que quiera de sus servicios que vayan al parián. “Pero hay que ordenar no quitarlos”.

Salgado Macedonio, dijo que el mejor promotor del turismo pues el turista, más allá de los mensajes y promocionales que podamos hacer, es también la limpieza de las playas y el buen trato.

Señaló que el turista a lo mejor no viene buscando buen precio sólo calidad y servicio.

“Cómo quisiéramos que en Acapulco hubiera muchos hoteles de gran turismo, de cinco estrellas y tantos más y que nuestro Acapulco tradicional estuviera a la altura del Acapulco Diamante o como Ixtapa-Zihuatanejo pero estamos lejos y distantes de llegarle a la calidad de servicio porque allá es Hotelería de gran turismo (en la zona Diamante”, precisó.

Por otra parte, Salgado Macedonio dijo que no asistió al evento del poblado de la Sabana, donde estuvo la alcaldesa Abelina López y Marcelo Ebrard porque no lo invitaron pero recomendó estar unidos todos y no dividirse.

“Yo haría un llamado a la no división y a la unidad entre todos los compañeros de Morena que próximamente el 30 de Julio van a tener su asamblea de afiliación y reafiliación y en su caso se iría a reafiliar y de ahí elegir a los consejeros”.