Familiares protestan en la Fiscalía por muerte de joven en anexo

Familiares y amigos de Cristian Alfredo Hernández Mendoza, asesinado presuntamente a golpes en un anexo ubicado en la colonia Progreso protestaron en la entrada principal de la Fiscalía Regional para exigir a las autoridades justicia para el joven de 24 años de edad.

Con pancartas en mano pidieron se esclarezca la muerte del hijo del foto periodista Bernandino Hernández quienes revelaron que de acuerdo a la autopsia realizada por el Servicio Médico Forense (Semefo), la víctima no falleció por infarto, como les dijeron, sino por golpes.

Magaly Mendoza Reyes madre de Cristian Alfredo con lágrimas en los ojos detalló que ella pagó 3 mil 500 pesos en “Camino a la Verdad” ubicado frente al CAPS, donde supuestamente ayudarían a su hijo por una depresión que tenía, confió en que ahí estaría bien, ya que le habían garantizado que no se le golpearían y cuidarían.

“En 4 días que había ingresado lo golpearon, no le dieron de comer, su estómago iba vacío, llevaba moretones en sus ojos, cráneo, ceja izquierda, en sus costillas, y en sus pies también y en mano, su nariz, sus ojos, nadie me va a quitar mi dolor, ni devolver a mi hijo, pero exijo justicia para mi hijo para que no vuelvan a hacer lo mismo”, expresó.

Manifestantes exigen justicia por la muerte del joven José Alfredo, dentro de un centro de rehabilitación en Acapulco, Guerrero. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Mendoza Reyes explicó que Alfonso Bahena responsable del Centro de Rehabilitación le había informado que habían llevado a Cristian, al hospital Sagrado Corazón porque supuestamente le había pegado un paro fulminante y no fue así.

“¿Porqué me le hicieron eso a mi hijo?, no lo puedo creer, mejor me hubieran dicho lléveselo no podemos hacer nada por él, nadie me quitara este dolor, nadie, no merecía morir así, me dijeron que era un buen lugar, que le iban a hacer unos análisis, unos estudios, pero no fue así, yo creo que lo golpearon desde el primer día que llegó” concluyó.

Cabe mencionar que al lugar llegó el encargado del anexo Alfonso Bahena, citado por las autoridades de la FGE para rendir su declaración por los señalamientos de responsabilidad por la muerte de Cristian Alfredo Hernández Mendoza.