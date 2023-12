Familiares de desaparecidos desconocen supuesta reunión con AMLO

Familiares de los marinos desaparecidos por el paso del huracán Otis negaron estar informados sobre una reunión en Acapulco con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Saúl Parra Morales hermano de Fernando tripulante del yate Litos dijo que no tenía conocimiento de nada y que incluso autoridades del gobierno estatal lo habían contactado para saber de dicha mesa de diálogo.

La reunión fue anunciada este día por López Obrador en su conferencia mañanera donde aseguró su visita al puerto este día “hoy voy para Acapulco por la tarde para la evaluación de la búsqueda de los desparecidos, el trato a los familiares que perdieron la vida”.

No obstante, hasta la tarde de este miércoles no habían sido avisados “ya me contactaron otras personas del gobierno del estado y reporteros si hoy nos reuniremos, pero no nos aviso nada la persona encargada de la Fiscalía General del Estado”, destacó Parra Morales.

Los manifestantes negaron tener conocimiento sobre alguna reunión con el presidente. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Dijo que no hay avances en las investigaciones de los marineros que se encontraban en sus embarcaciones la noche que el huracán Otis azotó al puerto, solo búsquedas de parte de los familiares, siendo ellos quienes localizaron a la última persona reportada como aparecida en estado de descomposición en el mar.

“Las familias que continúan la búsqueda han encintado restos de embarcaciones y ellos fueron los que movieron en la superficie por eso salió el cuerpo, las autoridades siguen con sus protocolos”, detalló.

Cabe mencionar que 28 familias de los marineros desaparecidos han realizado en varias ocasiones manifestaciones en la entrada principal de la Doceava Región Naval ubicada en la colonia Icacos para exigir al gobierno federal y estatal resulatdos de la búsqueda así como ampliarla y agilizarla por mar y tierra.