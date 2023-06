Falta cultura de la limpieza en Acapulco: Abelina López

La presidenta Abelina López Rodríguez, aseguró que, en Acapulco hace falta una mayor cultura y responsabilidad por parte de acapulqueños para el cuidado del entorno ecológico de la ciudad y adelantó que su gobierno, seguirá con las detenciones y aplicando multas a quienes sean sorprendidos arrojen basura en la vía pública.

En entrevista minutos después de haber participado en el banderazo de inicio de la jornada denominada “Limpiemos México”, que se puso en marcha la mañana de este sábado en playa Tamarindos, la alcaldesa insistió que su gobierno solo no puede hacerle frente al tema de la basura, por lo que se requiere de la participación de todos los ciudadanos.

Dijo que se han aplicado muchas sanciones y detenciones en contra de quienes de verdad se dedican al negocio de la recolección de desechos de forma clandestina, y que, fuera de llevar la basura que recolectan al relleno sanitario en sus camionetas, la avientan en las calles provocando problemas de tiraderos clandestinos que posteriormente el gobierno debe de retirar.

“Si se requiere de la participación ciudadana, sola no puedo lo he dicho una y otra vez, esto es falta de una cultura, eso habla del acapulqueño y no habla mal de mí, la gente tira basura en lugares donde pasa el camión y en pocos minutos arroja más desechos, asimismo les límpianos el canal y luego arroja basura, el acapulqueño tiene que ser más responsable por su entorno”, expresó.

Manifestó que la policía ecología también está trabajando en el tema de la vigilancia, "pero puedo tener en la ciudad cien mil elementos de policía ecología, pero no se van a erradicar los tiraderos si no hay cultura por parte de la sociedad que es lo más importante".

Reconoció que hay gente que se dedica al negocio de la recolección de basura en camionetas particulares y que arrojan los desechos en la vía pública cuando deben de trasladarlos hasta el relleno sanitario.