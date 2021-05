Violencia no debe contaminar el proceso electoral, afirma Moreno Arcos

Al considerar que, no se debe contaminar el proceso electoral politizando los temas de inseguridad que se viven en Guerrero, el candidato de la coalición entre el PRI-PRD por el gobierno estatal, Mario Moreno Arcos, lamentó las acusaciones que hiciera ayer la candidata de MORENA a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez ya que ello no abona a la paz en las campañas.

Entrevistado luego de firmar diez compromisos con personas discapacitadas en Acapulco, el aspirante priista, dijo que, no hará ningún llamado a la morenista, sin embargo, dijo que, cada quien debe asumir su responsabilidad de las declaraciones que hacen ante los medios de comunicación. Estado Se prepara el PRI para participar en las elecciones 2021

“Es importante que no se contamine el proceso electoral, yo llamaría a los tres niveles de gobierno y principalmente al de Acapulco que generen condiciones y puedan dar seguridad a quienes caminamos y transitamos todos los días, no solo en campañas si no a la ciudadanía en su conjunto, es muy aventurado la declaración de Abelina, es muy fácil hablar, lo importante es que se haga una investigación y se castigue a los responsables”, explicó.

Moreno Arcos, dijo esperar que, estos actos violentos ocurridos en la colonia Garita y La Laja el martes pasado que dejó como saldo siete personas heridas por arma de fuego, no afecte el desarrollo de las campañas y llamó a los tres niveles de gobierno a que generen las condiciones para el desarrollo del proceso electoral.

Sobre las declaraciones de la alcaldesa, Adela Román Ocampo, quien calificó de un acto casi terrorista lo ocurrido el martes, dijo que, “lo que comenta la alcaldesa debe analizarlo y buscar una excelente coordinación con los otros dos niveles de gobierno para dar seguridad”, insistió.

Finalmente, tras la declinación de la candidata de MORENA al gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, por asistir al segundo debate organizado por el IEPC, dijo no tener comentario al respecto y aclaró que, él si asistirá para que el pueblo conozca sus propuestas para mejorar las condiciones de la entidad.