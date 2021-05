Confirman 7 candidatos a gobernador asistencia al segundo debate del IEPC

Tras la declinación de Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena el gobierno de Guerrero para participar en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para el próximo 19 de mayo, la mayoría de los aspirantes restantes, confirmaron que sí acudirán al intercambio de propuestas.

Abordados por separado, el aspirante de la coalición Va por Guerrero, conformada por el PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, informó que él estará presente a la hora y fecha indicada para dar a conocer sus propuestas a la población guerrerense, que requiere soluciones en problemas que se han generado por la desaparición de programas sociales.

A su vez, la candidata a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano, Ruth Zavaleta Salgado dijo que el decidir no participar en el debate como es el caso de la candidata Evelyn Salgado sólo demuestra que no sabe qué decirles a los guerrerenses, “creo que no sabe que proponer”.

Señaló que cada candidato o candidata tiene derecho a decidir ir no a un debate, pero tiene la obligación de dar a conocer su programa de gobierno y sus propuestas a los guerrerenses para que puedan decidir su voto de forma libre y valorada. “En este caso lo que demuestra es que la candidata no sabe qué decirles a los guerrerenses, creo que no sabe que proponer”.

En su turno, la abanderada del Partido Encuentro Solidario (PES), Dolores Huerta Valdovinos, confirmó que participará en este debate programado por el órgano electoral para el próximo 19 de mayo.

El candidato del partido Verde-PT al gobierno de Guerrero, Pedro Segura Balladares, afirmó que él sí participará en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el próximo 19 de mayo.

La candidata del PAN, Irma Lilia Garzón Bernal confirmó que se prepara para tener una digna participación en el Segundo debate y desmintió versiones que se han corrido en los últimos días en torno a que estaría preparando una declinación por otro partido político.

A pregusta expresa de si una mujer como Irma Lilia puede ser gobernadora y tiene la capacidad para dirigir este estado, dijo, “te voy a responder como dije en el debate, ahuevo que si se puede”, luego agregó “Soy una mujer con compromiso social, con responsabilidad política y con convicciones firmes, porque eso merece Guerrero ser gobernado con seriedad y no con ocurrencias”.

“Yo las y los convoco a estar atentos al segundo debate oficial para el 19 de mayo, en eso estoy trabajando, sigo en mi campaña político electoral hasta el final, recorriendo el Estado, donde he obtenido una gran solidaridad y respaldo a mi proyecto”.

En el mismo tenor, se manifestó el aspirante al gobierno de Guerrero por el partido de reciente creación Redes Sociales Progresistas Ambrosio Guzmán Juárez y dijo que está analizando los temas que se abordarán en próximos días.

Sobre el tema se buscó a Manuel Negrete Arias de Fuerza por México, sin embargo no se hizo contacto con él, pero integrantes de su equipo de campaña afirmaron que sí estará en el debate.

Con información de reporteros y corresponsales del Sol de Acapulco