Violencia en Guerrero limita registro de precandidatos de MC

Movimiento Ciudadano solo tienen 64 precandidatos a alcaldes en los 84 municipios del estado, debido a las condiciones de riesgo e inseguridad que se padece en Guerrero, que permea e impacta en el proceso electoral, sostuvo el Coordinador Operativo Estatal de este instituto político, Julián López Galeana.

En entrevista exclusiva el dirigente del partido naranja hizo un análisis de la situación de inseguridad y retomó la narrativa de distintas entrevistas que ha dado a los medios de comunicación, respecto a que no pondrá en riesgo a sus militantes y simpatizantes en aquellos lugares donde hay situaciones de riesgo. “Sería un error, una simulación no decirlo, no aceptarlo y declararlo”.

Lo grave de todo esto, es que hace cinco años había focalzación de la violencia, hoy lo triste, lo complejo, lo delicado, lo trágico es que todo Guerrero es foco rojo, “nuestras autoridades están rebasadas lamentablemente”, precisó.

Aseguró que tienen denuncias de su militancia en el sentido de que las zonas de cobertura de su participación son conflictivas, estas expresiones de que: “mi dirigente deme chance de consultar si me dan permiso, son frecuentes. Yo lo que les he dicho, ni consulta ni permisos, nosotros no nos involucramos en estas relaciones”.

No es labor de los partidos políticos confrontar al crimen organizado, es una responsabilidad del estado, nuestra tarea es promover, facilitar y generar las condiciones para que las y los ciudadanos puedan participar en forma abierta y democrática en los procesos de elecciones a cargos populares.

Pero no solo es la región norte donde no hay condiciones, “voy a dar un dato certero, el pasado 26, 27 y 28 de diciembre del año que acaba de concluir, Movimiento Ciudadano Nacional y Estatal, emitimos una convocatoria pública y abierta para que los ciudadanos guerrerenses se inscribieran como precandidatos a diputados locales, se inscribieron 27. Ninguno de la Tierra Caliente”.

Por eso lo dije a los medios de comunicación que en Guerrero la vida vale muy poco, no tiene un alto valor la vida de un ser humano en esta entidad. Es tan fácil desaparecer o eliminar a alguien: “Guerrero, lastimosamente ocupa el séptimo lugar en homicidios dolosos”.

Tan solo de enero a septiembre, sin contar el último trimestre hubo más de mil 280 homicidios dolosos, pero lo grave, el 98 por ciento de ellos en impunidad, matan a la gente y no hay castigo, por eso es tan fácil desaparecer o eliminar a alguien.

El coordinador Operativo estatal del partido del águila, Julián López Galeana, reconoció que no es un tema fácil de abordar, porque “mi familia es primero, mis amigos mis compañeros me han sugerido no hacerlo”.

Julián López dijo que en Tierra Caliente nadie quiso registrarse para contender por una curul en el Congreso de Guerrero. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Yo no tengo un equipo de asesores especialistas en seguridad pública atrás de mí, orientándome sobre qué línea debo abordar este tema. Es un razonamiento lógico en una entidad donde no hay garantías para que nuestros aspirantes puedan participar en el proceso electoral.

“Nosotros no vamos a sugerir ni a presionar a ninguno de ellos para que se registren como candidatos. Es una declaración que mantengo y sostengo; quiero compartir datos específicos del reciente pasado proceso electoral”, abundó.

Marilú Martínez Núñez quien fue nuestra candidata a alcaldesa en Cutzamala de Pinzón, fue secuestrada en pleno proceso electoral siendo candidata y la soltaron dos días antes de concluir el proceso, gracias a Dios con vida, “pero en una condición muy difícil para ella y su familia, pero pese a no participar en la campaña logró acreditar a dos regidores”, señaló.

Otro ejemplo también similar es el que vivió Eric Ulises Ramírez Crespo quien fue nuestro candidato a alcalde en Cocula en la región norte. A él le llegaron grupos armados a interrumpirlo y amedrentarlo, haciendo disparos al aire y está documentado en los medios de comunicación, por ello, ante la presión de Movimiento Ciudadano logramos que tuviera medidas cautelares, había patrullas con fuerzas federales y estatales, cuidándolo en plena campaña. Una campaña así no se puede participar.

López Galeana refirió que Ulises, quien era el candidato favorito para ganar las elecciones, le tuvo que bajar, como coloquialmente decimos, a su nivel de operación política y por ende, no ganó, y, otra candidata a alcaldesa que también recibió amenazas de grupos armados, Azuzena López Rangel, de Pedro Ascencio Alquisiras en la región norte, también fue amedrentada por el crimen organizado, a tal grado que se replega en pleno proceso electoral en la campaña y pierde la elección.

En ese contexto presentó el caso de Fermín Juárez Morales quien fuera candidato a diputado federal por el Octavo Distrito con cabecera en el municipio de Ayutla, región Costa Chica, “este joven talentoso fue levantado por fuerzas desconocidas (sic), lo golpearon hasta dejarlo de manera imprensentable y aquí en rueda de prensa hicimos las denuncias correspondientes. Estoy dando datos de personas que la libraron como coloquialmente decimos”.

El año pasado, a plena luz del día, a Julián de la Rosa Peláez, quien fuera dirigente municipal en Chilpancingo, lo acribillaron. Entonces cuando yo declare la situación de riesgo, pareciera que fue ocurrencia y que cómodo que Movimiento Ciudadano no registre candidatos, no señores es una declaración que nace de una reflexión y de una consecuencia lógica. ¿Quién en su sana inteligencia y sano razonamiento va enviar a alguien a que lo desaparezcan o le pase algo peor.