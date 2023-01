Trabajadores de la Cruz Roja Chilpancingo exigen salarios puntuales y aguinaldo

Trabajadores de la Cruz Roja en Chilpancingo, se manifestaron en sus instalaciones para exigir pagos puntuales de las quincenas y el pago completo del aguinaldo.

Desde el 26 de diciembre, alrededor de 40 trabajadores trabajan bajo protesta para exigir la intervención de la directora general de la Cruz Roja, Susana Palazuelos, para que los visite y verifique las condiciones bajo las que laboran.

El médico Hugo Aurelio Viguri señaló que desde hace año y medio, los problemas dentro de la Delegación de la Cruz Roja en Chilpancingo, se han agravado a raíz de que asumió como encargado Pablo Vázquez.

Mencionó que el aparece dentro del organigrama como tesorero del Consejo Local de la Cruz Roja, y desde hace año y medio ocupa la dirección de la institución, en sustitución de una trabajadora con más de 28 años de servicio, que renunció al cargo por incertidumbre laboral y falta de garantías de sus pagos.

Los inconformes, entre paramédicos, enfermeras, personal de limpieza y administrativos, demandan a Susana Palazuelos que se realice una auditoría a la delegación en Chilpancingo, pues sostienen que la institución si tiene buenos ingresos y desconocen porque les retrasan los pagos.

El salario de los trabajadores ronda los mil 500 pesos para el caso de los de limpieza y 4 mil pesos para el caso de médicos.

Entre las demandas que realizaron, es que no se les brindan vacaciones y si las trabajan no se las pagan conforme a la ley, aparte de que no les brindan uniformes ni insumos básicos para realizar sus labores.