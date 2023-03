Suspenden elección extraordinaria de comisario municipal en Tlapa

AXOXUCA, MPIO., DE TLAPA, GRO.- Con la presencia de los representantes del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), ante las múltiples irregularidades cometidas por el gobierno municipal, como dejar fuera del padrón vecinal a más de 130 ciudadanos, este domingo se suspendió la elección extraordinaria para elegir al nuevo comisario municipal de esta comunidad de Axoxuca.

Desde muy temprano, muchos de los ciudadanos que fueron excluídos del padrón vecinal, con pancartas en mano, decían que no era justo que no se les tome en cuenta en la elección de su autoridad comunitaria. Finalmente, de acuerdo con las credenciales de elector, fueron 130 ciudadanos excluídos y no se les permitió la entrada a la escuela de nivel preescolar "Juan B. Salazar". Después de hacer estas artimañas, procedieron a cerrar el centro de nivel preescolar.

En la entrada del edificio de nivel preescolar se dejó de lado la lista nominal y arreciaba la exigencia de los ciudadanos para que se les permitiera votar. Al interior se procedió a elegir la mesa de debates donde 267 ciudadanos avalaron que la votación fuera a mano alzada y 178 pidieron que el voto fuera libre y secreto.

Una de las personas que dirigían dijo que hasta ahí llegaba la elección para evitar profundizar la división del pueblo. Uno de los representantes de la planilla verde, pidió que se levantara una acta, con los números de la elección de la mesa de debates, lo que se corrigió que números no, si no que se escribiera la suspensión de la elección.

Ante este procedimiento, los ciudadanos van a esperar cuatro días, en caso de que dijeran que alguien ganó las elecciones, los ciudadanos anunciaron volver al Tribunal Electoral para impugnar cualquier procedimiento legaloide.

Desde temprana hora se dieron cita para votar en la elección. /Foto: Nicasio De Jesús Chepe | El Sol de Acapulco.

Mauro Oyórzabal Gómez, candidato a comisario de la planilla blanca, comentó que van a impugnar, y advirtió que harán valer todos los instrumentos legales.

Finalmente señaló que el procedimiento legal que cuando una autoridad recurre de manera permanente a la ilegalidad, se sanciona con la inhabilitación y el poder sancionador será el Congreso del Estado, les vale más que se conduzcan con la legalidad, los ciudadanos de Axoxuca, solo exigen que se les respete su derecho.