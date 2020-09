Suma PES a sus filas a ex militantes del PAN, PRI y PRD

El Partido Encuentro Solidario (PES) esta listo para ir solo a las elecciones del 2021, afirmó el dirigente en Guerrero, Marco Antonio Santiago Solís, quien presentó nuevas incorporaciones de ex militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, presentó a Jorge Pérez Villanueva ex delegado del PAN y el ex militante del Partido de la Revolución Democrática ( PRD), Ismael Salas, así como un grupo de ex priistas del municipio de Juan R. Escudero, quienes, aseguró, serán parte esencial en su proyecto de partido.

Anunció que en unos días hará pública la suma de otros personajes importantes a las filas del Partido Encuentro Solidario y dialoga con cuadros de los que saldrá el candidato a la gubernatura del estado.

El líder del PES, Santiago Solís, no quiso adelantar nombres "no quiero ser irresponsable y a la última hora no se den, por eso seré cauto y voy a esperar que tenga algo concreto, que ya hayamos alcanzado acuerdos".

Como ejemplo citó la suma de este grupo de personas que tenían liderazgo y una gran responsabilidad dentro de sus anteriores Institutos políticos y sin duda aportaran a su nueva casa.

Por lo pronto se seguirá por la ruta de la unidad y el fortalecimiento interno, para ser el contrapeso en las elecciones de 2021.