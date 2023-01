Sólo uno de 3 desaparecidos es periodista

Al ser liberado junto con el comunicador Jesús Pintor Alegre luego de 17 días de permanecer privados de su libertad y encadenados en un lugar desconocido por integrantes de un grupo armado en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, Fernando Moreno Villegas, aclaró que él no es periodista, sino Químico Biólogo Parasitólogo de profesión.

El pasado lunes, se difundió un video en el que se daba a conocer que dos presuntos comunicadores habían sido privados de su libertad por un grupo armado que los tenía cautivos en algún lugar de esta zona de la entidad. Un tercero que sí se identificó como periodista, no salió en dicho video.

Lee también: Leyes “silencian” demandas de policías estatales

La madrugada de este jueves, Moreno Villegas informó que tampoco es el creador ni administrador de la página “Escenario Calentano” que ha señalado a integrantes de la delincuencia organizada y citó que quién lo acompañó en el video difundido el pasado lunes 9 de enero, Alan García Aguilar, sí es el administrador de dicho portal que se difunde en redes sociales.

En un mensaje que difundió el periodista calentano Pepe Zaragoza, Fernando Moreno Villegas, aclaró que él no es periodista y narró la forma en que fue sorprendido por desconocidos que lo vendaron de los ojos para luego llevarlo a un lugar desconocido.

En las tareas de localización participa la Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero./ Foto: @FGE

Indicó que Alan García, tampoco es comunicador sino abogado de profesión, pero sí, el administrador de la página por la cual fue privado de su libertad por sujetos desconocidos e indicó que no sabe en qué sitio lo podrían haber soltado sus captores que los tenían retenidos desde el 25 de diciembre.

“Ya que nos estaban comentando de que yo era administrador o creador de la página Escenario Calentano el cual el creador de la página Escenario Calentano es Alan García Aguilar, él tampoco es periodista eso quiero también decirles que él no era periodista, no es periodista y no creo que sea periodista, porque es abogado. Entonces no creo que el estudié una carrera de la noche a la mañana”, mencionó.

Tras 12 horas de la liberación del periodista Jesús Pintor Alegre y el Químico Fernando Moreno, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que da a conocer que mantienen la búsqueda del administrador de este portal de noticias de profesión abogado.

Estado Complicado, ejercer el periodismo en Guerrero

En las tareas de localización participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

La Fiscalía afirma que con apoyo de las corporaciones antes mencionadas “lograron la localización con vida de dos personas identificadas como Jesús “N” y Fernando “N”, mismos que fueron privados de su libertad el pasado 27 de diciembre en el municipio de Coyuca de Catalán”.

La Fiscalía asegura que luego de tener conocimiento de la desaparición, desplegó fuertes operativos “lo que influyó para que los probables responsables liberarán a las víctimas logrando salvaguardar la vida e integridad de dichas personas”.