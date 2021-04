Solicita Félix Salgado al TEPJF que le concedan derecho de audiencia de alegatos

El depuesto candidato del partido Morena por el gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio público en sus redes sociales que solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial federal que le de derecho de audiencia para presentar alegados en torno al proceso que siguen en esa instancia por el retiro de su registro como candidato que se derivó de no presentar sus informes de gastos de precampaña.

Félix indicó que su solicitud de derecho de audiencia es para presentar sus alegatos jurídicos y dar a conocer sus razonamientos para poder votar y ser votado, finalmente estableció qué, está en espera de que le asignen fecha y lugar para hacerlo. Estado TEPJF perfila quitar candidatura a Félix Salgado Macedonio

El que pudiera el Tribunal otorgarle ese derecho sería atípico pues finalmente todos sus alegados jurídicos los tuvo que presentar en el escrito con el que solicitó que ese Tribunal revisara la sentencia que emitió el INE con el que le retiró la candidatura.