Parte caravana de Félix Salgado Macedonio rumbo a las oficinas del INE en la Ciudad de México

Con el recurso de impugnación integrado por 124 hojas bajo el brazo, Félix Salgado Macedonio, partió de Chilpancingo en caravana con dirección a la Ciudad de México, para presentarlo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y esperar que le restituyan la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Rodeado de simpatizantes en la Alameda "Granados Maldonado", el senador con licencia en su arenga volvió arremeter contra los consejeros del órgano electoral y azuzó para corear ¡El INE va a caer, va a caer! ¡El INE va a caer, va a caer!.

Enseguida, explicó los agravios cometidos, según él, en su contra: "Está la violación a los derechos políticos, la violación a los derechos humanos, a los tratados internacionales, la violación al derecho de votar y ser votado, la violación a mi derecho de audiencia, a mi nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho de audiencia para defenderme y fui sentenciado impunemente".

Añadió: "Y en este país si no tienes derecho a la defensa, ¿entonces de que estamos hablando?, de haber actuado con mucha alevosía y ventaja, además, el TRIFE (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), les ordena que reclasifiquen lo que me pusieron y que valoren la pena, la sanción, que la reconsideren y no lo reconsideraron, siguieron con lo mismo de quitarme la candidatura". Estado IEPC hace efectiva sanción impuesta por el INE a Félix Salgado, Pablo Amílcar y Adela Román

El oriundo de Las Querendas, Salgado Macedonio, precisó que por eso están metiendo otra demanda por la violación al acto reclamado por una autoridad superior, es decir, donde el INE se cree superior al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No le hicieron caso y eso amerita suspenderlos, quitarlos de sus cargos, dijo.

Por ello, volvió azuzar a sus partidarios a volver a corear: "Va a caer, va a caer, el INE va a caer". Nos van a regresar la candidatura de acuerdo a la ley, no pedimos exigimos. Que no se confundan, estamos actuando apegado a derecho, tenemos derecho a la legítima defensa, la ley nos ampara, precisó.

Advirtió nuevamente que, no se van a quedar cruzados de brazos. "No aceptamos el atraco. No aceptamos el robo, no aceptamos este plan con mañana. Imagínense verme atado, que no puedo hablar. Que no soy candidato cuando era reconocido por ellos (el INE) en su plataforma como candidato. Que nunca me reconocieron como su precandidato".

Cabe recordar que sería la segunda caravana que realiza Félix Salgado Macedonio, la primera partió del puerto de Acapulco y está de la capital del estado, para impugnar el resolutivo del INE, que también por segunda ocasión le negó devolverle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, por incumplir con el reporte de sus gastos de precampaña.