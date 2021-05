Sin grandes propuestas ni intercambio de ideas, cumplen con el segundo debate

Sin atizar el fuego y con la gran ausencia de la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Evelyn Salgado Pineda “La Torita”, se desarrolló el segundo debate púbico obligatorio organizado por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero ( IEPCGRO), entre los 7 aspirantes a gobernar Guerrero, quienes no cambiaron el script y se limitaron a abordar los temas y subtemas a debatir.

Tal y como se tenía programado por parte del órgano electoral, este miércoles el auditorio "Sentimientos de la Nación" de Chilpancingo, volvió a ser el escenario perfecto de esta "confrontación de propuestas", el cual fue moderado en esta ocasión por la periodista Jannet Berenice López Ponce, quien le tocó explicar las reglas y que este segundo debate se realiza en cumplimiento al artículo 290 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que dispone que el IEPCGRO organice dos debates obligatorios entre los aspirantes a la gubernatura del estado.

En ese orden, detalló la moderadora que en esta ocasión los temas a debatir fueron: Desarrollo económico con los subtemas Desarrollo económico estatal y regional, desarrollo sostenible, política migratoria. Política y gobierno con los subtemas administración pública, gobernabilidad y gobernanza, Participación ciudadana y gobierno abierto: derecho a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Las candidatas y candidatos: Irma Lilia Garzón Bernal por el Partido Acción Nacional (PAN), Mario Moreno Arcos postulado por la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (PRI y PRD), Pedro Segura Balladares, abanderado de la coalición conformada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México (PT y PVEM), Ruth Zavaleta Salgado postulada por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Dolores Huerta Baldovinos del Partido Encuentro Solidario (PES), Ambrocio Guzmán Juárez por el partido Redes Sociales Progresistas y Manuel Negrete Arias del partido Fuerza por México (FM), estuvieron de acuerdo con los tiempos para contestar y los que les dieron para su derecho a réplica.

De tal suerte, que, siguiendo el orden del sorteo, se inició con el tema de desarrollo económico, empleo y el combate a la pobreza a Ruth Zavaleta de Movimiento Ciudadano, quien propuso generar confianza a la inversión privada, pero también señaló que, en los primeros cien días de su gobierno, como prioridad será mantener la gobernabilidad, reactivar la economía del puerto de Acapulco y Chilpancingo, invertir el 60 por ciento del presupuesto en las 7 regiones del estado.

El abanderado de Redes Sociales Progresistas, Ambrocio Guzmán, a la misma pregunta, dijo que la acción inmediata a realizar es redireccionar el presupuesto y utilizar el 57.2 por ciento para el desarrollo y una detonación económica, para que las políticas públicas sectoriales funcionen; mientras que Mario Moreno de la coalición PRI-PRD, dijo que en su recorrido se ha dado cuenta que se necesita empleos y por eso ha firmado diez compromisos con las mujeres guerrerenses, uno de ofrecer créditos a la palabra y hacer las instancias infantiles, además destacó que lo que este estado necesita es una coinversión y créditos a los pequeños empresarios. Impulsará dos propuestas: el desarrollo del campo y el turismo que ha sido la palanca desarrollo del estado.

Ruth Zavaleta de MC, en su derecho de réplica, criticó al priista que no tuvo paridad de género en su gobierno ni protestó cuando desaparecieron las instancias infantiles, por lo que Moreno Arcos respondió que su administración estará integrada por 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres, además de reiterar la creación de las instancias infantiles.

También Pedro Segura del PT-PVEM, le pidió respeto y le cuestionó que en los cargos que ocupó no hizo nada y por eso pidió que no engañe a los guerrerenses.

En su momento, Irma Lilia Garzón volvió a recriminar al presidente de la República, Andrés Manuel López, que voltee a este estado suriano y que frene la voracidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La moderadora del debate le pidió responder a la pregunta del desarrollo económico, pero insistió en el tema del quebranto que sufre la economía de las familias más pobres por las altas tarifas de luz y convocó a que si no las bajan irse una huelga de pagos.

La abanderada de PES, Dolores Huerta Baldovinos sobre el mismo tema, explicó que para que a economía se fortalezca se debe atacar la corrupción y garantizo su capacidad para generar empleo y fortalecer el desarrollo económico, detonar el turismo con la nueva normalidad y promover corredores turísticos sustentables, para reactivar la economía y promover la ruta del mezcal, gestionar disminución de los costos de la autopista del Sol y fomentar la agroindustria.

Ambrocio Guzmán de RSP, en su réplica le recordó a la candidata Dolores Huerta, que la actividad del mezcal ya existe, a lo que le contestó que por eso pretende reforzar esta actividad.

Pedro Segura del PT-PVEM, argumento nuevamente que no es político, pero no hay desarrollo por la delincuencia, reprochando al gobierno actual que no ha podido dar seguridad y advirtió que nadie va invertir en Guerrero, por la inseguridad, a causa de que los gobiernos han entregado a la delincuencia a este estado suriano y se sigue igual no habrá inversión, por eso dijo que atacará este flagelo con empleos y atraerá el turismo internacional.

Manuel Negrete de Fuerza por México, refirió que, para lograr un desarrollo sustentable, hará un diagnostico por región, para fortalecer el turismo y aumentar la inversión pública y privada, pero para alcanzar estos objetivos tendrán un enfoque social y disminuir la pobreza, pero también otorgar microcréditos y frenar la migración, así como cuidar el medio ambiente y hacer uso de las tecnologías limpias.

Mario Moreno en su réplica dijo que los retos que se están planteado es sacar adelante a Guerrero, que después de vivir la pandemia desnudó las deficiencias en el sector salud y que requiere del esfuerzo de todos.

En el segundo segmento, la moderada Jannet Berenice López, con el tema de la corrupción, comenzó con la candidata de MC, Ruth Zavaleta, quien propuso cambiar la relación vertical y autoritaria, entre gobernantes y gobernados, en su gobierno habrá transparencia y será paritario, combatir la corrupción, pero no desde barrer desde arriba las escaleras, porque no funciona cuando se trata de atacar la corrupción con los de la casa, como la caída de la línea 12 del metro, por eso indicó que fomentará la transparencia “cuando llega la luz las cucarachas corren” y esa luz son los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, coincidiendo con el candidato de Fuerza por México, Manuel Negrete, quien por su parte, aseguró que la buena administración y finanzas sanas garantizan la paz social, la operatividad y la prestación de servicios, por lo que se evaluará el gobierno, para la toma de decisiones.

Mario Moreno Arcos en su turno, dijo que hoy este gobierno de Morena le falló a México, dijo que no iba a robar, no iba a mentir y que no iba a traicionar al pueblo. Todos los contratos, la gran mayoría que se asignan en este país, no hay licitaciones, más del 70 por ciento de la obra pública son asignados de manera directa y eso es corrupción. A su vez la panista, Irma Lilia Garzón señalo que, para gobernar esta tierra de gente valiente y luchadora, debe ser uno ser factor de equilibrio y ejercer el poder sin enojo, ni ocurrencias ni amarguras, “he tenido el valor de señalar omisiones, excesos, abusos del presidente de la República, he sabido interpretar a miles de guerrerenses que se sienten burlados y decepcionados por las falsas promesas de cambio, este 6 de junio es quiere dejar mi huella, como una mujer que hizo suyo el dolor de miles de mujeres vejadas, violentadas, agredidas, asesinadas y desaparecidas. Irma Lilia hoy se ira a dormir con la conciencia tranquila porque hoy quiere soñar que si se puede cambiar”.

Manuel Negrete prometió que durante su gestión mantendrá el diálogo permanente con las comunidades, con la sociedad civil organizada y las asociaciones que lo soliciten, habrá una inclusión en la toma de decisiones, serán consultas a las organizaciones especializadas sobre diferentes temas con la finalidad de obtener resultados y empoderaran a los ciudadanos, además, habrá observatorios ciudadanos y los funcionarios tendrán comunicación permanente con los ciudadanos. Por su parte, Pedro Segura del PT-PVEM, aseguró que para acabar la corrupción se necesita castigar a quienes los cometen, como en Estados Unidos, porque aquí sale uno que roba y lo protegen los que llegan.

El abanderado de Redes Sociales Progresista, Ambrocio Guzmán, dijo que lo que realmente lo que necesita el pueblo de Guerrero, no es un gerente ni un administrador, lo que necesita es un verdadero líder que realmente tenga una visión de estado, de lo contrario solo van a ser dimes y directas, lo que se necesita es un proyecto a mediano y largo plazo.

La abanderada del PES, Dolores Huerta, sostuvo que el primer problema que tiene Guerrero es la corrupción, este flagelo mantiene viviendo a los guerrerenses en un ambiente de inseguridad, incertidumbre y desigualdad, que da una pésima reputación a nivel nacional e internacional, por eso su compromiso con los guerrerenses es construir su confianza y reconstruir el tejido social, que hará con el cumplimiento efectivo de la ley y el combate a la corrupción, la eficiencia administrativa y el impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las actividades del gobierno, a fin de que se logre un manejo eficiente y transparente de los recursos, para brindar servicios púbicos eficientes y combatir la inseguridad.

Manuel Negrete de FxM, indicó que desde su gobierno se establecerán líneas de acción de controles y medidas que permitan frenar la corrupción, de manera inmediata aplicara el código de conducta y el decálogo anticorrupción, la ciudadanía contará con módulos en todo el estado para que puedan denunciar, así como establecer vínculos de trabajo con el instituto de transparencia del estado, para garantizar el acceso a a información pública y mejorar los ejercicios de transparencia y gobierno abierto, no permitirá que los funcionarios se beneficien de sus cargos.

Sobre este mismo tema, el candidato de la coalición PRI-PRD, Moreno Arcos, estuvo de acuerdo de que se necesita de un código de conducta para que se logre combatir la corrupción en este estado, así como implementar políticas públicas para generar certeza, seguridad, necesitan impulsar plataformas tecnológicas para transparentar compras públicas, licitaciones y toda a obra pública que se haga en este estado tenga que ser de manera transparente, que sea licitada y adelgazar en lo posible la administración e impulsar una ley de designaciones públicas para realizar una selección adecuada de perfiles para cargos públicos y se creará una plataforma pública para denuncias de corrupción.

Por su parte, Ruth Zavaleta de MC, dijo que Guerrero necesita fortalecer el consejo ciudadano del sistema anticorrupción, aquí en Guerrero es el más peligroso de la República para los periodistas y los activistas sociales, por eso prometió que en su gobierno se le dará protección a los comunicadores y a la sociedad civil, hará una reunión semanal abierta en donde serán los ciudadanos los que hablen, “porque digo esto, porque los políticos hablan mucho en las mañanas, creo que las mañaneras ya se deben de acabar y darles voz a la sociedad civil para que digan que lo está bien y lo que está mal”.

Hubo coincidencia con la Garzón Bernal de Acción Nacional de trasparentar los contratos, por eso en su gobierno se rodeará con las mujeres y hombres, que no tengan pasado cuestionable, que dañe su administración y puedan llevar cabo sus responsabilidades, Dolores Huerta del PES, la secundo y también señaló que creará un padrón de contratistas y quienes tengan irregularidades no se les adjudicara obra alguna, para Ambrocio Guzmán recordó que los pueblos originarios. gobernar por los mejores hombres y mujeres íntegros.

El abanderado del PT-PVEM, Pedro Segura, aseguró que está preocupado por lo que pasa en todo el estado y por eso planteo unir a los guerrerenses, por eso pidió que las propuestas deben ser solidarios para sacar adelante a este estado. Ruth Zavaleta de MC, pidió cambiar las normas y no haya corrupción, no se puede seguir siendo cómplices, pidió romper con este pacto de complicidades.

En el tema en el que se tomó en cuenta la participación de los ciudadanos a través de las redes sociales, en el tema del agua, hubo coincidencias de los 7 candidatos en construir presas, frenar la tala de los bosques, aplicar políticas públicas y preservar la flora y fauna, por lo que hubo propuestas de aplicar proyectos dirigidos al cuidado al medio ambiente y hasta de reforestación.

En otra pregunta hecha a través de Twitter, sobre el tema de la deforestación y que acciones emprenderían para revertir el daño en Guerrero, nuevamente hubo coincidencias de utilizar las energías limpias, pero también de emprender una campaña de medio ambiente y se hizo énfasis en frenar la contaminación que sufre el puerto de Acapulco.

Finalmente, en las conclusiones, tocó el turno a la candidata del PAN, Irma Lilia Garzón, quien dedico su participación a este segundo debate a las mujeres que han sufrido violencia de todo tipo, por lo que dijo que espera su voto e hizo un llamado a los simpatizantes de los partidos políticos, a no usar a las mujeres como títeres, “no soy una juanita, que prefiere andar cantando que proponer propuestas”, e, hizo llamado a votar con la mente no con el estómago.

A su vez, el abanderado de Fuerza por México Manuel Negrete, refirió que los guerrerenses merecen gobiernos de personas no de personajes, personas preparadas no políticos expertos con promesas que dejan sin cumplir, por eso, como gobernador estará al servicio de los guerrerenses, se acompañara con colaboradores con perfiles y por eso dijo ser la mejor opción, pidió apostarle por nuevas formas de gobernar, bajo principios de resultados y rendición de cuentas.

Pedro Segura del PT-PVEM, precisó que sus propuestas, es la educación, seguridad, el campo y la salud, porque ha trabajado por esos proyectos y recordó que el que vote por lo mismo, es que no ve lo que está pasando en Guerrero; además de conducir a su familia a seis años más de lo mismo y por eso pidió votar por un cambio, los políticos no pasan de moda y no tiene culpa el indio sino el que lo hace compadre.

Dolores Huera del PES, hizo un llamado a los guerrerenses a que voten, pero no por lo mismo de siempre y si quieren un cambio, transformara el Guerrero que conoce, como eje central buscara dar resultados, sentará como base social la convivencia y hacer todo lo que está a su mano para no fallar.

En ese orden, Ambrocio Guzmán de Redes Sociales Progresistas señaló que tiene sueños y pidió el voto ciudadano, por será un gobernador comprometido y no un administrador, sino un guía que ame a Guerrero. Ruth Zavaleta de MC, a su vez alertó a los guerrerenses que hoy la violencia y el autoritarismo amenaza a la democracia, el país se ahoga en la sangre de los que han desparecido, Guerrero ahora se hunde por la crisis que se agudizo por la pandemia, pero no se logrará levantar si no hay una pacificación, por eso construir la paz y un México libre y soberano, se lograra con un cambio, para acabar con la violencia.

Tocó cerrar a Mario Moreno, quien precisó que hay dos propuestas, la de PRI-PRD, que han hecho campaña de propuestas, alertó que seguramente le tocaran la puerta para decirles de los programas sociales e hizo un llamado a quienes buscan un cambio y no les cumplen, “Mario cumple y encontrará un aliado el presidente, sin ceder a presiones sin decir sí a todo y trabajará hombro con hombro con todas y todos, su compromiso es trabajar por todos, sin insultos ni amenazas.