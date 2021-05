Debate no fue entre candidatos, crítica Ruth Zavaleta

Al considerar que ganó el segundo debate que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) entre siete candidatos, la aspirante a la gubernatura por el estado, Ruth Zavaleta Salgado criticó el nuevo formato que aplicó el órgano electoral pues no permitió cruzar ideas directas con los participantes sino que fue solo con la moderadora.

Sin embargo, la candidata a gobernadora de Movimiento Ciudadano (MC), felicitó al IEPC por este ejercicio y donde ahora se les dió más minutos para hablar y eso fue bueno para dar a conocer un poco más sus propuestas. Estado Presentó IEPC denuncia ante la Fiscalía por el hackeo a su micro sitio

Dijo que le hubiera gustado que el debate de propuestas hubiera sido entre candidatos y no entre candidatos y la moderadora.

“Pero creo que la moderadora exageró un poco su papel al ponerse a debatir con nosotros, pero al mismo tiempo me resulto muy atractivo porque yo soy más de debate y me pone nerviosa tener que decir un discurso completo, prefiero que me pregunten y me cuestionen pero fue bueno el formato, pero me hubiera gustado que el cuestionamiento hubiera sido entre candidatos y no entre la moderadora y los candidatos, porque la moderadora no debe de debatir con nosotros sino moderarnos”, criticó.

Confió que con este ejercicio que organizó el IEPC, los ciudadanos puedan comparar las propuestas y decidir un voto libre este 6 de Junio.

A su vez, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences dijo que la candidata Ruth Zavaleta fue la que tuvo mejor propuestas firmes y congruentes , estuvo mejor preparada, esto debido a la experiencia que tiene en materia legislativa y académica.