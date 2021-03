Sin condiciones para regresar a clases presenciales, consideran padres de familia

Quizá en otros estados existan condiciones para impartir clases presenciales, pero en Guerrero no están preparados para hacerlo en virtud de que no se han frenado los contagios de Covid-19, sostuvo el presidente de la Agrupación de Padres y Tutores por la Educación del Estado de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles.

Entrevistado sobre la posibilidad del regreso a clases presenciales en este estado suriano, tal y como lo anunció hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este estado suriano es muy especial y en estos momentos sería muy difícil pedirles a los padres de familia que lleven a sus hijos a las escuelas.

En ese sentido, recordó que recientemente se salió del semáforo epidemiológico de color rojo y se notificó que se volvía a amarillo, aún cuando no se ha logrado frenar el contagio del patógeno y que la letalidad siga en aumento.

Díaz Ángeles aseguró que, otro factor que impide el retorno a las clases presenciales, es que casi la totalidad de las escuelas se encuentran en estado de abandono, es decir, con basura, maleza y con graves deterioros en su estructura, producto de la falta de mantenimiento y que requieren de un duro trabajo para habilitarlas.

Recordó que desde hace meses pidió a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que se ordenará la limpieza, retiro de la maleza y de la limpieza total de los planteles escolares, para iniciar la sanitización de los salones, pero nunca lo tomaron en cuenta.

Afirmó que no se trata de llevarle la contraria a las autoridades, sino de poner en primer plano la realidad que se padece en las escuelas y que, deben de entender que no hay condiciones para las clases presenciales "creo que lo más prudente es esperar y no arriesgar la salud de las niñas y niños guerrerenses".