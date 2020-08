Siete elementos de la Policía Municipal de Mártir de Cuilapan están contagias de Covid-19

Al menos siete de los 30 elementos de la policía municipal de Mártir de Cuilapan (Apango) se encuentran contagiados de Covid-19 y uno de ellos por su gravedad fue trasladado al hospital de Chilpancingo donde su estado se reporta como grave y hubo necesidad de intubarlo.

De acuerdo con funcionarios del ayuntamiento, el número de contagiados podría ser mayor, sin embargo la presidente Jenny González Ocampo ha buscado que esta información se mantenga oculta para no alertar a la población. Estado Confirma alcalde de Chilpancingo contagio de Covid-19

“De los confirmados son seis más el que se llevó al hospital, pero podrían ser más que ni siquiera saben que tiene el virus”, comentó un funcionario del ayuntamiento quien pidió mantener su anonimato.

Mencionó que los policías trabajan en turnos de 24 por 24, es decir que en activo se tiene 15 policías diariamente y estos conviven en las patrullas, en la comandancia y en los operativos, por eso es muy difícil que se salven de haberse contagiado.

Mencionó que el director de la policía Pedro Chávez, desde hace más de dos semanas que no se presenta a la comandancia sin que haya informado nada al respecto, es decir que no se sabe si se contagio o no acude para protegerse ante un posible contagio.

Otro que no asiste al ayuntamiento es el síndico Raimundo García Quirino quien es originario de la comunidad de La Esperanza y se trasladó a su pueblo para disminuir riesgo.