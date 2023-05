Será más del 85% la votación en la Universidad: Saldaña

A mitad de la jornada electoral en la Universidad Autónoma de Guerrero, el candidato único a la rectoría, Javier Saldaña Almazán, aseguró que la participación ha superado la meta del 80 por ciento que se habían establecido. Anunció que buscará al grupo que han formado 4 de sus detractores para dialogar con ellos.

Saldaña Almazán expresó que a sus detractores acudirá a buscarlos en las instalaciones de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, desde donde han realizado muchas declaraciones.

Expresó que en este momento el pueblo de Guerrero no quiere una universidad confrontada, el pueblo de Guerrero quiere una universidad que esté avanzando académicamente, en la parte de docencia, investigación, extensión y vinculación.

“Transformar la universidad y es lo que vamos a seguir haciendo, este gran reto que asumí, me pidieron muchos universitarios encabezar el proyecto nuevamente de universidad de calidad con inclusión social”.

Resaltó que su tercer periodo de rectorado es para consolidar la institución y conducirla para fines de un bien común, “para una relación fraterna con los tres niveles de gobierno y que alcancemos a través de la enseñanza a los hijos de los guerrerenses tener un profesionista en cada casa.

El virtual rector expresó que de los retos que se avecinan con el nuevo periodo de rectorado es que resolver el tema del déficit económico que actualmente oscila en 350 millones de pesos y se ha generado especialmente por el gasto en la pandemia de Covid-19, “hubo muchas funciones y cada defunción cuesta, más de un millón de pesos.

Este tema dijo que se dialogará con autoridades estatales y federales para que se pueda localizar una alternativa de solución.

Fin del Ceneval

Saldaña anunció que su primer acto de gobierno será eliminar el examen Ceneval en las preparatorias, en las escuelas de nivel superior que no son parte del rubro de la salud el examen será diagnóstico y se buscará que todos tengan la oportunidad de estudiar. “Vamos a traer un modelo donde nadie se quede fuera, pero es una discusión que se tiene que dar, si hay que reformar la ley y hay condiciones, se reformarán, si no con el estatuto creo que podemos salir”.

Sobre las cuotas que se cobran en las escuelas universitarias, Saldaña Almazán indicó que no hay condiciones de eliminarlas, por el déficit económico que se tiene la máxima casa de estudios.

En la entrevista se le cuestionó también sobre declaraciones que hizo el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en el puerto de Acapulco, el rector indicó que no haría comentarios al respecto en respeto al derecho del libertad de expresión del ex gobernador.

Del grupo que ha mantenido una postura de críticas ex presó que uno de ellos, un docente de derecho votó este día a favor de Javier Saldaña, “Yo los respeto, y estaré buscándolos en las oficinas del SNRP para ofrecerles diálogo, no discutir porque para eso se necesitan dos y yo a lo que me presto es al diálogo”.

Finalmente en la entrevista se le cuestionó si no representa una vergüenza para la Universidad y para Javier Saldaña que a 10 años de su primer rectorada no haya preparado a un cuadro para que sea rector y pro eso tiene que volver a postularse, “claro que hay, hubo seis aspirantes, pero al final ellos me pidieron que yo encabezara el proyecto”.