Seguirá avasallamiento político contra sectores afromexicanos

El presidente de la Asociación Civil “Negro” en Guerrero Audel Urbina Serrano, aseguro que seguirá el avasallamiento político contra los sectores afroamericanos, indígenas y de la comunidad LGBTQ+ durante este proceso electoral 2024.

Señaló que son los partidos políticos por su ambición de poder y de las autoridades electorales por no poner candados para evitar que personajes que no representan a estos sectores de la sociedad, se registren a un cargo de elección sin ser parte de estos sectores de la sociedad.

Urbina Serrano, aseguró que se corre el riesgo de que en el 2024, los afromexicanos, los indígenas y los de la comunidad, se queden fuera de los cargos de elección popular, debido a los registros de aspirantes que se han hecho aún sin ser de estos sectores.

“Estamos muy decepcionados, porque todavía no se ha visto una claridad en los partidos políticos, para que realmente estén al frente de los espacios, dignos representantes de los pueblos afromexicanos, ya no queremos estar representados por personas que realmente no significan la lucha de este sector de la sociedad, este es la parte en la que nosotros estamos molestos”, dijo.

Audel Urbina Serrano, criticó que los partidos están jugando a la dinámica de la simulación, como es el caso de Movimiento Ciudadano que registro a Mario Moreno como candidato afromexicano al senado de la República, cuando no pertenece a este sector que siempre ha estado abanderando la lucha de los negros.

Insistió que la culpa a la violación de los derechos políticos y sociales de los afromexicanos, es de los partidos políticos, del gobierno y de las autoridades electorales que tienen en sus manos evitar registros de candidatos que no van respaldados por los grupos afros, indígenas o de la comunidad.

Señaló que se debe aplicar candados para evitar que personajes que no cumplan con los requisitos como el ser miembro de un sector de la ciudad lleguen a ocupar cargos de elección popular a través de un proceso de votación.