Se va a respetar decisión de la CNHJ de Morena sobre el caso Félix Salgado Macedonio

En Guerrero se acatará la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de reponer el procedimiento de valoración del perfil de los candidatos para que cumplan con lo establecido en los principios de su instituto político.

Marcial Rodríguez Saldaña en su carácter de secretario general en funciones de dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, explicó que su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, ha sido muy claro en este sentido.

"Félix Salgado Macedonio está registrado como candidato y hasta que no haya una resolución en otro sentido, se mantiene como abanderado y tenemos hasta este domingo para cumplir con el resolutivo de la CNHJ", apuntó.

Rodríguez Saldaña aclaró que el procedimiento se realiza por un proceso de oficio debido a las denuncias por las denuncias por supuesto abuso sexual.

Al respecto indicó que la CNHJ no pudo fundar los agravios que hay, porque no hay una resolución por parte de la autoridad judicial del Estado y un partido políticon no puede sustituir la la labor de la Fiscalía de Guerrero.

El periodo de registro de los candidatos ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero ( IEPCGRO) es del 15 de febrero al primero de marzo, por lo que Morena tiene hasta este lunes para cumplir con el registro de su candidato.