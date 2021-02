Morena debe resolver sus problemas internos, considera Manuel Añorve

El senador de la República, Manuel Añorve Baños, consideró que, los problemas internos de Morena para elegir a su candidato a la gubernatura de Guerrero deben resolverlos ellos y los priistas y perredistas deben preocuparse por su alianza para ganar las elecciones en junio y recuperar espacios perdidos en el 2018.

Entrevistado luego de encabezar la entrega lentes gratuitos en la colonia Jardín Palmas, el legislador, señaló que, habló con Mario Moreno para que no se sume a conflictos ajenos y se concentre en su campaña que arrancará en los próximos días.

“Es un problema interno de Morena, un debate que tienen que resolver ellos, lo que yo he platicado con Mario Moreno sobre la campaña que debe arrancar en unos días y que mañana es su registro y lo voy a acompañar en Chilpancingo, le dije que no se sumen a conflictos que no les corresponde”, expresó.

Añorve Baños, insistió que, la alianza no debe equivocarse en la selección de candidatos a las presidencias municipales, de lo contrario existe el riesgo de perder las bases en las ciudades más importantes como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco de Alarcón.

“Tenemos que cuidar la selección de candidatos a presidentes municipales porque si no amarramos a nuestras bases del PRI y el PRD podemos quedar debilitados en la contienda municipal y esa es la base en las pirámides donde es alcaldías, diputados locales, federales y gobernador, tenemos que cuidarlo muchísimo”, insistió.

Sobre su trabajo en el senado de la República adelantó que, continuará exigiendo la disminución del precio de la energía eléctrica en Guerrero y solicitando la comparecencia del titular de la CFE, Manuel Barlett, para que explique que está pasando con esta paraestatal en el país.