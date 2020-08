Sanciones deben ser para todos los que no colaboran para controlar contagios de Covid-19: Héctor Astudillo

Al calificar como desafortunada la amenaza de sanciones a gobernadores por el manejo de la pandemia por parte del subsecretario de salud federal, Hugo López Gatell, el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, consideró que, pedir su renuncia no solucionará el problema de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos y a pregunta expresa de los ciudadanos, el gobernador insistió que, el coronavirus ha afectado a todos los estados de la República, en los ámbitos económicos, social y también en el político. Estado Morena se llevará "carro completo" en 2021: Ramírez Cuellar

"El gobernador del estado de Guerrero no va a contribuir en esta confrontación, pensando que la salida de López Gatell va a resolver la Pandemia, si eso fuera tendríamos la solución, pero esa no es la solución, pero sí fue muy desafortunada la posición del subsecretario López Gatell de anunciar sanciones civiles y penales para gobernadores", expresó.

Astudillo Flores, consideró que, no se deben anunciar sanciones para gobernadores, si no para todos los involucrados, comenzando con la federación, así como para los alcaldes que no colaboran para el control de la pandemia, que ha causado más de 40 mil fallecimientos en todo el país.

El mandatario estatal, explicó que, ningún individuo deseó lo que está pasando, porque esta emergencia sanitaria no la provocó nadie, "nosotros no somos responsables de que esta pandemia haya llegado de pronto, pero si somos todos responsables de la conducción de la misma".

Cabe mencionar que, en Guerrero hasta el momento se han registrado 11 mil 369 contagios de Covid-19, y mil 423 personas han perdido la vida por esta enfermedad, mientras que, 7 mil 454 pacientes se han recuperado satisfactoriamente del coronavirus.

Ante estás cifras, el gobernador Héctor Astudillo, pidió a la población seguir aplicando las medidas preventivas para disminuir los contagios, principalmente utilizar cubre bocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos de forma constante con agua y jabón.