Salud tiene cura para el Covid en tres días

En los hospitales y centros de salud, ubicados en las siete jurisdicciones sanitarias, la Secretaría de Salud suministra a los pacientes enfermos de Covid-19, el medicamento Paxlovid el cuál les ha ayudado a salir de la enfermedad en un periodo de tres días.

El director de epidemiología de la Secretaría de Salud en el estado, Rufino Silva Domínguez comentó que este medicamento para tratar el Covid-19 es gratuito en los nosocomios del sector salud y añadió que un tratamiento de Paxlovid tiene un costo de 530 dólares.

Paxlovid, que es un medicamento oral que se da por cinco días y se receta a pacientes que no estén hospitalizados y se da en un cuadro leve o moderado de Covid-19.

“Éste medicamento no se da a embarazadas o mujeres lactando, no se da en jóvenes menores de 18 años o menos de 40 kilos y no se da en pacientes que tengan insuficiencia renal o con insuficiencia hepática, es un tratamiento que se usa con mucho éxito”.

Rufino Silva, comentó que todos los médicos han sido capacitados para poder prescribir y dar una receta donde el médico haya revisado al paciente que no tenga una contraindicación con los síntomas que refirió anteriormente.

Este medicamento se distribuye en centros de salud, jurisdicción sanitaria y hospitales donde se ha detectado el virus de Covid -19.

Paxlovid es altamente eficaz y hay pacientes que presentaban un cuadro moderado de Covid y al darles el medicamento al tercer día ya se ha recuperado.

El medicamento se puede dar a pacientes de 18 años en adelante y con un peso de 40 kilos. “ es un medicamento fino, gratuito y eficaz y todas las personas que tengan un cuadro leve, moderado de Covid, que acudan a las unidades medicas para recibir este tratamiento”, precisó.