Ronda enorme cocodrilo en una barranca cerca de Chilpancingo

Un cocodrilo de aproximadamente tres metros de largo ha sido observado en una barranca cerca de la comunidad de Mazatlán a unos kilómetros de Chilpancingo, el coordinador de Protección Civil Municipal, Sergio del Moral, confirmó que dos veces han intentado atraparlo pero se les escapó.

El funcionario explicó que hace unos días al estar combatiendo un incendio forestal en la cercanías de Mazatlán, el propietario de un taller mecánico les alertó que en esa zona había visto un cocodrilo de un gran tamaño, procedieron a verificar y encontraron al animal, sin embargo, se encuentra en un sitio poco accesible y cuando se acercan se mete en una pequeña cueva de piedras.

Agregó que por el tamaño del animal es muy difícil tratar de meterse a esa cueva porque estarían expuestos a que los ataque y por su tamaño podría incluso causar la muerte de una persona en una embestida, “es una barranca de cinco metros pedregosa de forma que si nos ataca no podríamos correr”.

Resaltó que este no es el hábitat natural de este tipo de animales pero debido a los cambios que ha habido en el clima a los propios incendios y a los efectos secundarios que ha dejado fenómenos como el huracán Otis, estos animales se mueven de la zona geográfica que tradicionalmente han habitado y qué es más hacia las costas.

Sergio del Moral explicó que por el momento el cocodrilo no representa un riesgo para la población a menos de que alguien entrara a molestarlo en el sitio que está habitando porque él no saldrá de ese sitio, nosotros vamos a regresar a tratar de sacarlo pero cuidando que no vaya a morder a un trabajador.

Señaló que están preparando una trampa que colocarán en el sitio donde lo han visto y esperan funcione para poder atrapar al animal y trasladarlo a un sitio que no represente riesgo para él tampoco ni para la población en general.

Cabe señalar que en las zonas costeras de Guerrero es común que se localicé este tipo de animales en vida silvestre sin embargo en Chilpancingo es la primera vez que se encuentra un animal de estas características y principalmente del tamaño que es muy grande.