Retoma movilización la sección 14 del sindicato independiente en ayuntamiento de Chilpancingo

Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo pertenecientes a la sección 14 del sindicato independiente tomaron el palacio municipal y bloquearon la avenida Ignacio Ramírez para demandar al alcalde Antonio Gaspar Beltrán que cumpla con la entrega de aguinaldos, salarios y prestaciones, bajo el esquema que se había acordado de que primero los que menos ganan.

El dirigente sindical, Domingo Salgado Martínez, acusó que trabajadores considerados como de ingresos altos, es decir que perciben más de 7 mil pesos quincenales, ya recibieron el aguinaldo mientras que a los que cobran mil 500 pesos aun no se los entregan. Estado Trabajadores de Capach tomaron las cajas de recaudación

Además cuestionó que el ayuntamiento no haya aclarado el incremento salarial que se otorgó para 140 trabajadores de un 45 por ciento, mientras que al resto de la base laboral sólo se le otorgó el 3 por ciento, "y claro que tomamos como una burla para los trabajadores que los 15 ediles incluido el presidente los síndicos y regidores se hayan incrementado hasta en un 100 por ciento sus percepciones".

Los manifestantes también demandaron que se pague el seguro de vida para los trabajadores que fallecieron durante el 2020 y que no han tenido ese beneficio debido a que el gobierno municipal canceló el pago de pólizas, "vamos a iniciar el 2021, con adeudos a una docena de familias de ex trabajadores y los aún no tenemos las pólizas".

La protesta inició dese las siete de la mañana a fin de no permitir la entrada de ningún trabajador al palacio municipal y advirtieron que así permanecerá hasta que el alcalde ofrezca una respuesta positiva a sus demandas.

Finalmente cuestionado sobre el discurso que ha venido pronunciando el alcalde en torno a que la toma de edificios no resuelve nada sino que sólo complica más las cosas porque se evita la recaudación, Domingo Salgado Respondió, "eso es una falsedad, es un invento del alcalde para evadir su responsabilidad, ha venido generado su propio déficit y las evidencias ase pueden ver, Mario Moreno incremento 30 por ciento, Marco Antonio Leyva 20 pro ciento y él 3 pro ciento mientras que para sus allegados 45 pro ciento y él un 100 por ciento, recursos hay sólo que no lo usan de forma correcta".