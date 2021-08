Respalda SUSPEG movimiento de la CAPACH

El dirigente del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, David Martínez Mastache, respaldó el movimiento que desde hace un mes iniciaron empleados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo para reclamar el pago de sus salarios que no les han llegado en las últimas dos quincenas.

El líder estatal de los trabajadores señaló que las autoridades de Chilpancingo han obligado a que se radicalice el movimiento al no resolver la exigencia de pago de salarios y prestaciones, “hacemos responsable al presidente Antonio Gaspar de la situación porque no es posible que durante un mes no entregue los salarios".

Como parte de la radicalización de acciones los trabajadores marcharon de sus instalaciones hasta el ayuntamiento capitalino, después se dispersaron a diversos puntos de la ciudad para realizar un bloqueo masivo en todo el primer cuadro de la capital.

Los trabajadores iniciaron una un mes un plantón en las oficinas centrales de la CAPACH para reclamar el pago de salarios y prestaciones que les adeudan algunas desde el año pasado.

En este tiempo han venido denunciando que además de no pagar los salarios se inició una campaña de acoso y hostigamiento en contra de los líderes de la sección sindical por eso requirieron de pedir el apoyo de la dirigencia del SUSPEG.

“Al director de la CAPACH lo hacemos responsable directo de lo que está pasando, porque no puede ser posible que esté pagando salario sólo a algunos e intimidando a otros”, dijo Martínez Mastache

Finalmente, señaló que el Presidente Municipal no puede quedar exento de responsabilidad en el tema de la CAPACH porque él es el presidente del Consejo directivo de la paramunicipal y es su responsabilidad que no ha atendido en los últimos tres años.