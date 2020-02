Respalda obispo Salvador Rangel movimiento #UnDíaSinMujeres

Al señalar que respalda el paro nacional de mujeres, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, urgió a las fiscalías de la república y el estado, esclarecer los feminicidios que se han cometido en municipios de la entidad, y conminó a las participantes de movilizaciones a que no actúen "con salvajismos".

Abordado al concluir la misa con motivo del inicio de la cuaresma en la catedral de La Asunción en Chilpancingo, detalló que las religiosas de la diócesis que dirige, tendrán el día libre el próximo 9 de marzo en caso de apoyar las inconformidades por el incremento de violencia hacia las mujeres.

¿Las religiosas de la diócesis van a participar en el paro del 9 de marzo?

Yo vivo con religiosas, con consagradas y en son de broma platicábamos ayer en son de broma les decía que ese día no harán nada, y si ese día no quieren hacer nada, yo las voy a respetar.

El prelado de la iglesia católica, dijo que como integrante dela iglesia "rechazamos totalmente los asesinatos y sobre todo los feminicidios y pedimos a las autoridades que apliquen las leyes contra los agresores".

Lamentó que muchas de las mujeres que participan en las movilizaciones utilicen capuchas y demandó que no vandalicen monumentos históricos y actuar con salvajismo.

"Pero que esto no raye en el vandalismo porque tenemos el concepto de una mujer inteligente, sabia, hermosa, pero no salvaje y veo que muchas se aprovechan, se ponen una capucha para vandalizar y creo que nadie tiene el derecho de destruir el patrimonio nacional y eso se sale de las normas y de la ley". "Yo lo que estoy en contra de que pervierta los movimientos y si lo hicieran inteligentemente no harían estas cosas", comentó.

Finalmente consideró que las autoridades no están dando resultados para aplicar la justicia en el caso de los feminicidios que se han cometido en la entidad y solo se tienen dos casos con presuntos responsables detenidos por estos delitos.