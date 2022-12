Reforzamiento de seguridad busca también frenar alertas de viaje: Gobernadora

La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer que los trabajos en el reforzamiento de la seguridad van encaminados no solo a lograr la pacificación de los municipios del estado, sino también a eliminar las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos a sus conciudadanos.

Y es que empresarios turísticos han señalado que estas alertas repercuten en cierta medida, si bien es cierto no con visitantes repetitivos, si afectan a turistas internacionales que pudieran visitar por primera vez los destinos de Guerrero.

En plena temporada vacacional invernal la mandataria guerrerense mencionó que han informado a las autoridades consulares sobre los avances en la estrategia de seguridad.

Recalcó que buscan que el mayor número posible de turistas extranjeros visiten no sólo el binomio de playas, sino otros municipios con vocación turística, dotados de grandes atractivos que valen la pena conocerse.

Con relación a las declaraciones del ex Arzobispo, quien señala que se mantiene gobernabilidad gracias al político priista, Rubén Figueroa, la gobernadora respondió ser respetuosa de los comentarios de cada ciudadano pero dijo que no es tarea y "no es medallita de una sola persona".

Agregó que la pacificación y gobernabilidad tiene que ver con los trabajos que realiza todos los días el gobierno del estado, de la mano con lo ayuntamientos, fuerzas armadas del ámbito federal y los ciudadanos en general.