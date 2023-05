Reconstruirán edificios del Nuevo Mirador en Chilpancingo

Al menos 150 familias que habitan el fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo serán evacuadas de sus hogares para que se inicie el proceso de demolición y posterior reconstrucción de los edificios.

Los edificios del nuevo mirador se construyeron por el gobierno federal para reubicar a las familias que fueron damnificadas en Chilpancingo por las tormentas Ingrid y Manuel, inicialmente se anunció que serían cerca de dos mil viviendas, después el numero se fue acotando y sólo fueron 500 las familias que lograron tener la nueva casa tras haber perdido todo su patrimonio en las lluvias.

De acuerdo con un dictamen que realizó la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) a través del Programa Nacional de Reconstrucción, tres manzanas de edificios que construyó la empresa Casa Flex tendrán que ser demolidos porque los daños estructurales que presentan son graves y representan un riesgo para los habitantes.

El pasado lunes personal de la Sedatu se presentó al fraccionamiento Nuevo Mirador para informar que los trabajos de demolición iniciarán en un mes y medio, por lo que ese día deberán estar evacuadas el 100 por ciento de las viviendas.

Inconformidades por la evacuación

Los vecinos del fraccionamiento señalaron estar de acuerdo con que se reconstruyan las viviendas, sin embargo, existen muchos vacíos que se tiene que cubrir antes de salirse de la construcción que actualmente ocupan, como el hecho de que no tiene una certeza de la posesión.

Existe zozobra entre los propietarios. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Hasta el momento no tenemos una escritura, no hay un documento de posesión y si nos salimos para que derriben las casas pueden solo derribarlas y no reconstruir lo que nos dejaría en la calle”.

Lorenza Frida Martínez explicó que el gobierno no les está ofreciendo ningún apoyo para el proceso de evacuación y no tendrán a donde ir, “nos mandan a rentar pero como como vamos a pagar y cuando le planteamos eso a los funcionarios nos dijeron, que quieren que les construyan o que les paguen la renta”.

Además señaló que tiene fecha de inicio para la obra pero par la conclusión, es decir los van a sacar para demoler los edificios y no saben cuántos meses van a estar en la calle”.

Finalmente anunció que buscan una alternativa para mantenerse unidos todas las familias en lo que se hace la reconstrucción y no descartan construir casas de madera y cartón en lo que se mantienen los trabajos.