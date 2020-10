Reconoce Héctor Astudillo crecimiento en cifras de contagios y hospitalización por Covid-19

Al reconocer que en el estado de Guerrero no han disminuido los contagios y la hospitalización por Covid-19 en las últimas semanas el gobernador Héctor Astudillo Flores convocó a todos los alcaldes a hacer más para combatir esta enfermedad en las próximas semanas.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos de Coronavirus, desde Chilpancingo, el mandatario estatal señaló que los indicadores de esta enfermedad no han disminuido, por lo que es necesario reforzar las medidas preventivas.

"Estamos estabilizados a lo que me refiero es que ya no estamos bajando los indicadores, los números de contagios no van a la baja, por eso me he reunido con los presidentes municipales para que hagan más cosas para enfrentar el Covid-19".

Astudillo Flores, pidió a toda la población hacer su parte con la utilización del cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos de forma constante, de lo contrario la emergencia sanitaria continuará creciendo en los principales municipios de la entidad.

Por otro lado, Héctor Astudillo, señaló que, este día el jefe de su oficina, Alejandro Bravo Abarca, entregará al Congreso de Guerrero, 50 copias de su quinto informe de gobierno, y adelantó que no hay condiciones para que vaya a rendir su discurso, porque se trata de un lugar cerrado, por lo que habrá una comunicación virtual.

Señaló que, en el documento informa todo lo relacionado a la emergencia sanitaria por coronavirus, la estrategia que se ha llevado a cabo, el recurso invertido y todas las demás acciones para cuidar la salud de los ciudadanos.