Protesta con bloqueo la OCSS en el puente de Coyuca de Benítez

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), protestaron con un bloqueo en el puente del municipio de Coyuca de Benítez en la Costa Grande de Guerrero, en solidaridad a otros estados del país, para que el gobierno federal, no despoje del agua y tierras a los campesinos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En las demandas de los miembros de la OCSS, se exigió que las autoridades municipales respeten el derecho de los comerciantes del mercado “Morelos”, quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos y al patrimonio que por años forjaron en ese municipio ubicad en la costa grande de Guerrero. Local Aplicará Ministerio Público de Coyuca de Benítez sanción contra agresor de Puppy

El bloqueo que duró aproximadamente 3 horas en ese punto de la costa grande guerrerense, los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), también se sumaron al llamado de del EZLN y el Consejo Nacional Indígena, para abrazar la lucha de nuestros pueblos hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

Uno de los manifestantes, quien no proporcionó su nombre leyó un comunicado donde destacó: "como pueblos campesinos tenemos memoria y no olvidamos como AMLO no sólo traicionó su propia palabra, sino que traicionó a todos los pueblos con tal de concretar el llamado Proyecto Integral Morelos".

“Vemos como no le importa pasar por encima de nada, ni nadie para lograr los objetivos de su gobierno, que no son los objetivos de los pueblos. Favoreciendo a las elites empresariales nacionales y extranjeras, a costa de la vida de las y los campesinos”, insistió quien dio lectura al comunicado.

Señalaron, que de manera simultánea en otras tres regiones del estado de Guerrero, se realizaron protestas en solidaridad a los campesinos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para que se respete el derecho a sus tierras y al agua.

Hicieron un llamado para mantener la organización y sumarse a la convocatoria del EZLN, “La traición de quienes llegan al poder no son nuevas, tampoco la resistencia de nuestros pueblos. Y el ejemplo de dignidad de nuestras hermanas y hermanos del EZLN, no puede más que empujarnos a mantenernos organizados”