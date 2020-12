Proyecto personal de alcaldesa, afectará a los acapulqueños: regidor

El regidor por Morena, Javier Morlett Macho, aseguró que Acapulco será afectado en desarrollo debido a que la primera autoridad de la ciudad, se mantiene más enfocada en un proyecto personal que en los acapulqueños.

Señaló que la presidenta está más enfocada en su proyecto personal que en el bienestar de los acapulqueños, pero será el pueblo el que tenga que valorar el trabajo que ha realizado.

"La alcaldesa Adela Román Ocampo, no es de Morena, no refleja los principios de Morena, no coincide con la filosofía de la cuarta transformación", expresó el edil Morlett Macho.

Señaló que la presidenta Adela Román, era magistrada, y hubo un cambio de género en el partido, y como no se tenía a una mujer posicionada, la escogieron a ella para ocupar la vacante que estaba en la candidatura a la presidencia de Acapulco.

Añadió que el compromiso de la cuarta transformación, es con la gente y en Acapulco, se está demostrando que primero está un proyecto político personal.

Por último, edil de Morena Javier Morlett Macho, manifestó que Acapulco requiere de un trabajo constante de parte de su autoridad, y no un trabajo en el que se ponga por encima de las necesidades de los Acapulqueños un proyecto político.