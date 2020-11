Presenta Movimiento Ciudadano a aspirante candidato a la gubernatura del estado

Tras criticar a los políticos de un kilo de arros que andan de blanco pero con el diablo por dentro (sic), el empresario Pedro Segura Valladares, se presentó como aspirante a candidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

En un acto celebrado en un conocido hotel de la costera Miguel Alemán, el empresario de Teloloapan, region de la Costa Grande de Guerrero, un tanto nervioso, "porque yo no soy político, me estoy acostumbrando hablar ante la gente, pero les voy a contar quien soy y cuáles son mis raíces". Estado Pide Astudillo a aspirantes a cargos de elección popular no realizar eventos masivos

Luego de que relató sus peripecias para pasar a los Estados Unidos y empezar desde abajo para convertirse en el exitoso empresario que es hoy, explicó que aceptó incursionar en la política porque le preocupa lo que pasa en Guerrero, en donde van los mismos de siempre a los que calificó de "chapulines".

Segura Valladares ironizó que, en su caso no viste la clásica guayabera porque no le gusta que lo confundan con los que visten de blanco pero llevan el diablo por dentro, "me gusta vestir así, con mis pantalones rotos, que me conozcan como soy y que vean que yo busco trabajar por mi estado, que no tengo otro interés y si no les gusta mi proyecto, estoy dispuesto a dar dinero para apoyar a otro, que sea honesto y que no tenga antecedentes".

Expresó su agradecimiento a Movimiento Ciudadano por abrirle las puertas y asumió el compromiso de no fallarle, que impulsará encuentros con hombres y mujeres que quieran apoyarlo, con la seguridad de que no será un político más, será un hombre que realmente trabaje por mejorar las condiciones de los guerrerenses, así como atender el tema de la salud, que un problema que debe ser prioritario por la pandemia del Covid-19.

En su intervención, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Acapulco, Julián López Galeana, a nombre del presidente del Comité Directivo Estatal de MC, Adrián Wences Carrasco, le daba la bienvenida y respaldo sus aspiraciones a la candidatura a la gubernatura de Guerrero.