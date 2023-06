Preocupa a empresarios el incremento de la violencia en la capital

Empresarios de Chilpancingo manifestaron tener temor de que los hechos de violencia que se registraron en la madrigada de este sábado se conviertan en la normalidad de la capital y en ello se afecta la vida económica de la capital.

Los empresarios pidieron no mencionar su nombre por el riesgo que representa en este momento ser un empresario, que no tienen protección de ningún tipo y se ha dejado en evidencia que las autoridades no tiene capacidad de protegerlos.

La madrugada del sábado siete cuerpos desmembrados fueron tirados en frente del parque de San Mateo, las cabezas colocadas sobre el cofre de una camioneta y con ellos cartulinas con mensajes dirigidos a las autoridades municipales.

Los empresarios establecieron que habrá posturas formales en los próximos días, pero después de que se analice el tema de manera fría y sus posibles consecuencias, “tenemos que ser responsables y emitir pronunciamientos serios, esto no es un juego”.

Destacaron que desde hace meses han alertado que la inseguridad en Chilpancingo está incrementando y que primero fueron incidentes aislados que se presentaron en la zona periférica, después se fueron presentando incidentes con mayor grado de violencia en colonias cercanas y ahora prácticamente en el centro de la ciudad se dejaron estos restos humanos, que muestran una enorme saña y violencia en la ejecución.

Los empresarios indicaron que el solo hecho de violencia retrae la actividad económica porque muchas personas no salen a consumir por temor, también existe el riesgo de que las empresas sean afectadas por hechos delictivos como extorsiones, ante la evidencia de que pueden asesinar personas de manera impune.