Por lluvias podría posponerse gira de agradecimiento de Evelyn Salgado

Si las condiciones meteorológicas empeoran por la tormenta tropical "Enrique", podría modificarse nuevamente la gira de agradecimiento por las 7 regiones del estado de la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien iniciaría este sábado su gira en tres municipios de la región de la Montaña.

De acuerdo a la información del equipo de comunicación social de la titular del Ejecutivo del estado electa, se está analizando si se cancela o no el recorrido de agradecimiento, debido a la tormenta tropical que afecta al territorio guerrerense, "pues no se expondrá la seguridad de las personas". Estado No desaparecerán los OPD afirma Evelyn Salgado

Dijo que será en las próximas horas que se tome una decisión y se dará a conocer a través de su cuenta personal de redes sociales, haciendo hincapié que todo dependerá de la evolución del fenómeno natural, pues hay el riesgo de que se intensifique o bien se aleje de las costas de Guerrero.

Hay que recordar, que también se tuvo que suspender el primer recorrido por otra tormenta tropical que llevó el nombre de "Dolores" y que obligo a dar nuevas fechas de su recorrido por el territorio guerrerense, que arrancaría a partir del sábado 26 de junio y concluirá el 2 de Julio.

Si no se suspende la gira de agradecimiento, este sábado visitará Cochoapa el Grande, después se trasladará a Metlatónoc y cerrará por la tarde en el municipio de Tlapa de Comonfort.

El domingo 27 de junio, continuará en la región de la Costa Chica, en Ometepec, después se trasladará a Marquelia y concluirá en Cópala.

El lunes 28 de junio, estará en el puerto de Acapulco, en donde contempla sostener dos encuentros, el primero en el parque de la Laja, a las 11:00 horas y a las 5:00 de la tarde en el centro, que todo apunta volverá al zócalo.

El martes, 29 de junio, se trasladará a la Región de la Costa Grande, para visitar a los habitantes de Zihuatanejo, más tarde estará en Atoyac de Álvarez y finalizará en Coyuca de Benítez.

El miércoles 30, viajará a Tixtla y a Chilpancingo, el jueves 01 de julio estará en Huitzuco, Taxco e Iguala, el viernes 02 de julio, contempla Zirándaro, Coyuca de Catalán y culminará su gira de agradecimiento en Ciudad Altamirano.