Visita Evelyn Salgado a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- asiste la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que también asistieron las y los próximos mandatarios estatales de Morena, en la que refrendó el compromiso del estado suriano con la Cuarta Transformación.

Tal y como lo anunció el propio titular del ejecutivo federal, la tarde de este jueves, arribó a Palacio Nacional y antes de entrar a la comida de bienvenida con las gobernadoras y gobernadores electos de Morena, la gobernadora electa de Guerrero, en entrevista mencionó que la reunión será propicia para dejar de manifiesto el agradecimiento del pueblo guerrerense al presidente López Obrador.

“Agradecerle siempre el apoyo para Guerrero, y obviamente él sabe del cariño que se le tiene en el sur, sobre todo en Guerrero; y bueno pues expresarle que cuenta con todo el cariño y el apoyo de los guerrerenses”, declaró a los reporteros.

Más tarde, Evelyn Salgado Pineda destacó a través de sus redes sociales que, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado en los hechos su apoyo a las y los guerrerenses.

“A nombre del pueblo de Guerrero, expresé nuestro agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en México, quien ha demostrado en los hechos su apoyo a las y los guerrerenses”, inició su mensaje.

“La Cuarta Transformación llegará a todos los rincones de nuestro estado de Guerrero, se habrá de consolidar con el trabajo en unidad de las y los gobernadores electos de Morena”, continuó.

“Refrendamos nuestro compromiso con el pueblo, con base en los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, finalizó su mensaje.

Participaron gobernadoras y gobernadores electos de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo; Colima, Indira Vizcaíno Silva; Campeche, Layda Sansores; Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Baja California Sur, Víctor Castro Cosío; Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Sonora, Alfonso Durazo Montaño y de Zacatecas, David Monreal.

Al término de la reunión, la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, continuó su agenda de trabajo en la Ciudad de México atendiendo reuniones en dependencias federales.