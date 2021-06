Pide Ernesto Fidel a Evelyn Salgado que cumpla compromisos y de resultados

Tras exigir que en el nuevo gobierno sean incluidos las y los mejores cuadros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el ex aspirante a gobernar Guerrero, Ernesto Fidel Payán Cortinas, pidió a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, que cumpla con sus compromisos y de resultados.

En conferencia de prensa, dijo que es importante se integre una mesa de diálogo circular con la titular del ejecutivo estatal electa, Salgado Pineda, el senador Félix Salgado Macedonio y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para seleccionar a los mejores perfiles, "pero lo más importante es que lo hagan, como lo marca la Cuarta Transformación, donde estén gobernando por el bien de Guerrero y para que juntos hagamos historia".

Insistió que en este estado suriano se debe gobernar de manera incluyente con los de izquierda y con los de Morena, no con los mismos de siempre, los enemigos del pueblo que se disfrazan de "primor" (sic) o brincaron de su barco el Prian porque se estaba hundiendo, que están ahí de zalameros y de barberos.

Payán Cortinas refirió que no se debe soslayar que la confianza que depósito el pueblo este 6 de junio, fue para gobernar de manera diferente y por tanto, no deben de ser soberbios, "porque ya simularon encuestas y ya impusieron candidaturas, ahora son tiempos de unidad, inclusión y caminar juntos para hacer historia, con auténticos morenistas como Leovigilda Chávez Hernández, Eloy Cisneros Guillén, Erika Valencia, Carlos García y Aidé Ibáñez".

Alertó que se está considerando a un grupo que no representa ni el 3 por ciento de la votación total en el estado, por lo que el 97 por ciento hasta hoy está excluido, cuando fueron los protagonistas para que esto sucediera, por eso su propuesta de que se aplique una política de inclusión y propuso un punto de acuerdo de diez puntos.

En este reitera su peticion de que no sea más de lo mismo, que se renueven todas las estructuras de gobierno, en el que se tome en cuenta a todos los militantes de Morena, que participaron en el proceso electoral, pero además que se cree el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, donde se investigue a ex funcionarios que se quedaron con bienes muebles e inmuebles en las administraciones pasadas; además que se debe nombrar en el poder judicial a los que tengan carrera judicial como magistrados del poder judicial y no más a los amigos del gobernador o gobernadora en turno o de familiares.

Asimismo se pronunció porque se considere que sean retirados de sus cargos toda aquella persona que combine participar partido con gobierno como ya dio ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador, "que separó a Erendira Sandoval Ballesteros como titular de la Secretaría de la Función Pública", apuntó.