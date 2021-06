Tendré que reunirme con Héctor Astudillo para una transición pacífica: Evelyn Salgado

La gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, confirmó que hasta el momento no se tiene ninguna reunión planeada con el actual titular del poder ejecutivo Héctor Astudillo Flores, sin embargo consideró que en su momento se tendrá que tener el acercamiento para planear la entrega recepción.

Señaló que la reunión se tiene que dar muy pronto, aún que por el momento no se tiene una fecha establecida, “tenemos que reunirnos para que la transición se dé de una forma ordenada y pacífica, no tenemos otro tema, y para él mi respeto”. Estado Entra en crisis y división el Congreso del Estado

Cabe señalar que hace unos días el gobernador Héctor Astudillo indicó que no se ha reunido ni tiene planeado reunirse con la gobernadora Electa Evelyn Salgado.

Salgado pineda expresó que hasta el momento no le han entregado ninguna notificación de recursos de impugnación que haya promovido el equipo jurídico del que fuera su opositor en la contienda electoral, “desconozco el sentido que lleva en los órganos electorales la impugnación de Mario”.

Finalmente Evelyn Salgado mencionó que en su visita al CEN de Morena en la ciudad de México se firmó el compromiso de gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación es decir no robar, no mentir y no traicionar el pueblo de Guerrero.

La gobernadora electa estuvo en Chilpancingo para acompañar a la presidenta municipal Electa Norma Otilia Hernández, quien organizó una fiesta popular para festejar el triunfo obtenido el pasado seis de junio.