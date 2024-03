Pide aspirante a dirigir la FGE que el Congreso considere “al pie de la letra” requisitos de convocatoria

El aspirante a dirigir la Fiscalía General del Estado Pablo Andalón Sotelo pidió a los integrantes del Congreso del Estado a que tomen en cuenta la reputación y residencia para elegir al nuevo fiscal.

En conferencia de prensa el presidente del Colegio de Abogados de Guerrero respaldado por diferentes asociaciones civiles pidió que se consideren “al pie de la letra” los requisitos de la convocatoria.

“Que no se equivoquen por segunda ocasión que no se vuelvan a tropezar con la misma piedra. La Fiscalía debe ser dirigida por un mando civil, debe ser un guerrerense, con residencia, conocimientos y reputación idónea”, recalcó.

Lamentó que se tienen miles de carpetas de investigación que no se les ha dado trámite teniendo dos años de rezago en delitos comunes como robó a casa habitación, homicidios, aunado a los 5 ministerios públicos cerrados.

“Guerrero es el último estado en todo, en el nuevo sistema penal acusatorio, en sistema laboral, dentro de las fiscalías esta es la que menos recursos tiene, no se puede eso cuando se tienen muchos problemas”, expresó.

Andalón Sotelo agregó que la FGE no cuenta con la tecnología que necesita y por ello, una de sus propuestas es abonarle al sistema de periciales, tratándolo de hacerlo más científico, para eficientar los servicios; para que entreguen los cuerpos a las familias con prontitud y no hacerles dar tantas vueltas, que al momento de solicitar la carta de antecedentes penales no emitan las citas después de un mes, sino que ésta se pueda hasta imprimir de manera inmediata.