Organizar al pueblo también es educar, afirma el Profe Aguario

Pensar que la educación es sólo enseñar letras y aritmética es algo que no se puede concebir en la mente del profe Aguario, él asegura que la educación está estrechamente ligada con los procesos de organización comunitaria, con la lucha social, y la búsqueda de mejores condiciones de vida, y él así ha tratado de realizarlo en sus más de 60 años de docencia y en las más de 10 escuelas que fundó incluida la Preparatoria número 9 de Chilpancingo.

Alfonso Aguario Álvarez, es originario del municipio de Arcelia y en su juventud migró al estado de Michoacán para enlistarse en la escuela normal rural de la Huerta, que es hermana de la de Ayotzinapa, ahí forma parte de la organización estudiantil y gracias a ello conoce a quien después sería un insurgente Guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, quien en ese momento es representante de Ayotzinapa y lo impulsan para dirigir al comité de estudiantil de todas las normales rurales del país.

El profesor que en la Universidad Autónoma de Guerrero, está a punto de cumplir 5 décadas de servicio, en la Preparatoria número 9, prácticamente le rodaron sus lágrimas al recordar los hechos de 1960, cuando en esta capital se generó un movimiento social que logró derrocar al gobierno de Caballero Aburto e impulsar la creación de la hoy UAGro, un movimiento en el que él no pudo participar porque se encontraba estudiando en Michoacán.





Recordó que desde allá estaban al pendiente de las noticias y entonces su padre organizó gente en Arcelia para enviar apoyo a los manifestantes de Chilpancingo.

Su primer empleo como docente rural fue en el estado de Veracruz en 1963 y desde que inició trató de buscar un cambio para el estado de Guerrero, pero encontró mucha resistencia porque la federación tenía estigmatizado a nuestra entidad como un semillero de Guerrilleros y buscaba que los jóvenes egresados de normales rurales no vinieran para acá, pues para ese momento ya había pasado el movimiento del 60 y había una fuerte efervescencia de los movimientos sociales.

Tiempo después se encontró con un funcionario de la Secretaría de Educación que era Guerrerense y lo ayudó para venir a Guerrero lo hizo en la comunidad de San Pedro Chichila perteneciente al municipio de Taxco, "era un pueblo alejado una cuadrilla con pocas personas, sin carretera, gente muy pobre, pero muy trabajadora".

Ahí recuerda que se tenían tres manantiales de agua que estaban siendo aprovechados por el concesionario del a empresa Coca Cola, "el padre de Jaime Castrejón Díez que fue rector de la universidad", ellos se llevaban el agua para elaborar el Agua de Taxco, la Yoli y la Coca Cola y de esto no dejaban ni un beneficio a los dueños de la tierra en que se encontraban los manantiales, por eso se inició un proceso de organización y exigencia de que en el pueblo se gestionara el agua potable, la apertura del camino y muchísimos otras necesidades que se tenían.

"El mismo funcionario que me trajo para acá me fue a ver y me dijo, Aguario me caes bien, te estimo y por eso te voy a pedir que te traslades a Chilpancingo, no quiero que te vayan a matar aquí", días después tuvo que presentarse en la comunidad de Xochipala "no había carretera tenía que caminar desde Casa Verde, "cuando llegué la escuela estaba abandonada, la fui a abrir y desde entonces sigue funcionando".

En 1972 junto con Alejandra Cárdenas y otros profesores iniciaron un proyecto para abrir una preparatoria en la que se atendiera a personas mayores que no habían tenido cabida en la prepa uno, la Rectoría aceptó que se iniciaran clases pero no se les pagaría salarios, entonces ellos exigieron que tampoco a los estudiantes les cobrara nada y que los estudios tuvieran validez oficial, así empezaron a funcionar y fue tan exitoso el proyecto que en menos de un año ya tenían que atender cuatro grupos.

La preparatoria a la que se le asignó el nombre de "Che Guevara", recibió muchos ataques de grupos porriles como el que encabezaba Efrén Leyva, que eran enviados del gobierno para tratar de desestabilizar y hacer fracasar este proyecto, ellos golpeaban a alumnos y maestros.

Al proyecto se sumaron muchos otros maestros que compartían ideologías de Izquierda y finalmente la presión que se generó la Universidad decidió formalizar el proyecto y se aceptó crear la preparatoria número nueve, con ello para él llegó la propuesta de dejar el trabajo de maestro rural y de lleno dedicarse a atender a jóvenes universitarios labor que en el 2023 cumplirá 50 años desempeñando.

Una de las anécdotas que más recuerda el maestro Aguario es un incidente que vivió siendo dirigente de la FEUG, y lo mandó llamar el entonces rector Rosalío Wences y le dijo que el gobernador Israel Nogueda le envió un mensaje cuando se encontraba retenido en la sierra Rubén Figueroa y le pidió que renunciara a la Universidad y se fuera de Guerrero, para ellos tendría apoyo económico porque entonces el gobierno visualizaba que la Universidad estaba abriendo escuelas por todo el estado y se convertiría en otro poder con mucha influencia en la población.

"Las cuatro personas que estábamos en la reunión le exigimos al rector que no renunciara, le hicimos ver que en este momento él era nuestro líder y nos representaba, aunque en el siguiente consejo universitario manifestó que por motivos personales valoraba dejar la Rectoría".

La historia del profe Aguario ha tenido muchos más matices incursión en la política desde Izquierda, fue parte del comité de Lucio Cabañas pero sin cartera, es decir sólo de apoyo, fundó escuelas en Michoacán, Veracruz y Guerrero, donde además ha organizado a la población para defender sus derechos, porque como él dice, su vocación es educar y "la educación no se puede separar de la organización social".