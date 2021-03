Félix Salgado advierte con "movilizar al pueblo de Guerrero" si le quitan candidatura

ZIHUATANEJO, Gro.- El candidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, dijo retador que va a movilizar Guerrero si pretenden hacer chapuza o que hagan tranza, porque el pueblo ya decidió y vamos a gobernar, en su visita a este municipio de la región de la Costa Grande.

De esta forma dio respuesta a la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de solicitar al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCEGRO), su cancelación a su registro como candidato a la gubernatura por no comprobar gastos de precampaña y que se determinará en sesión este mismo 25 de marzo. Estado No se registró ningún proceso interno ante el INE: Félix Salgado Macedonio

Salgado Macedonio, en respuesta textualmente dijo: "No hay paso atrás. ya dijo nuestro presidente del partido, si es necesario llegar a la movilización, se va a movilizar el pueblo de Guerrero, pero no vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan tranza, no lo vamos a permitir, el pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando, el candidato no se raja y el pueblo menos, no se raja", afirmó.

Aseguró que el Instituto Nacional Electoral quiere que a fuerzas quede fuera de la contienda, pero dijo que no lo van a permitir, ante simpatizantes que no dejaron de expresar su total respaldo al oriundo de las Querendas.

Durante un mitin realizado en la Unidad Deportiva de Zihuatanejo, el candidato informó que los abogados de Movimiento de Regeneración Nacional ya están dando la batalla contra el órgano electoral federal.

Argumentó que el no hizo precampaña y fue elegido como Coordinador de los Comités de Defensa al Voto en Guerrero, “por lo tanto no hubo precampaña ni gasto que reportar”.

Subrayó que, si el Consejo General del INE vota a favor de retirar la candidatura, el caso irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si ahí no los favorece, aseguró que se irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Internacionales.

Asimismo, remarcó que, si continúan, van a buscar acercamiento con los organismos internacionales porque “el pueblo de Guerrero no se va quedar con los brazos cruzados”. Estado Perfila INE retirar candidaturas de Félix Salgado y Mario Moreno

Finalmente, sobre el tema, Salgado Macedonio reiteró que seguirá firme en la lucha por la defensa de la voluntad de los guerrerenses, “Vamos a seguir luchando, el candidato no se raja y el pueblo menos, no se raja”, concluyó.

Cabe recordar que, Salgado Macedonio, en la elección que perdió ante el priista René Juárez Cisneros, acompañado de Andrés Manuel López Obrador, hizo un éxodo a la Ciudad de México, alegando fraude electoral y ahora amenaza con repetir las acciones de protestas.

Con información de Isaac Castillo de El Sol de Acapulco.