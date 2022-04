No hay recursos del estado en Revocación de Mandato

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, negó que haya intervención de funcionarios o aplicación de recursos públicos de la administración estatal en la consulta ciudadana de Revocación de Mandato del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistada en Chilpancingo al hacer fila para emitir su sufragio en una casilla especial, la mandataria dijo que no se tienen incidentes a dos horas de la instalación de las casillas y mencionó que sólo hubo algunas complicaciones menores con mobiliario que se requería para el proceso.

Salgado Pineda dijo estar contenta porque las familias están saliendo a ejercer su derecho cívico en el marco de este ejercicio democrático que sembrará un precedente en México.

“Vemos que muchos adultos mayores, mujeres y hombres salen a votar de manera pacífica. Es una gran fiesta democrática”, dijo.

Sobre el trabajo que realizó su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, dijo que respeta las acciones que realice y citó que él pidió licencia y “hace lo que su deber le dicta. No tengo nada que opinar”.

Cuestionada sobre el actuar de funcionarios, negó que los secretarios vayan a intervenir en la elección y aclaró que no les pidió que salieran a votar, porque su instrucción fue “que fueran respetuosos de la consulta”.

Mencionó que tampoco les puede impedir que participen y atajó que “no hay recursos del gobierno del estado para esta lección”.

Por otro lado, aseguró que se mantendrán los operativos de vigilancia en la Autopista del Sol para garantizar los derechos de los ciudadanos que transitan por esta vía porque “no pueden coartar el derecho de libre tránsito” quienes quieran manifestarse.

“Un derecho no puede coartar el otro. Antes del encapsulamiento yo ofrezco diálogo. La policía no está para represión, ni para lastimar a los ciudadanos. No se puede afectar la circulación en la autopista”, reiteró.