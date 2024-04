Niega Ludwig Marcial ser asesor de la gobernadora Evelyn Salgado

El ex secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez aseguró que son falsos e infundados los señalamientos de que ha sido contratado como asesor de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, aseguró estar dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad en el momento que se le requiera como parte de la investigación del asesinato de Yanqui Khotam y dejó en claro que la información que dio a conocer inicialmente fue el primer reporte que les entregaron los responsables del área de seguridad.

Ludwig Marcial quien renunció por este caso indicó que es una realidad que el vehículo en que viajaban los estudiantes contaba con reporte de robo, que se cometió el 29 de febrero y la unidad reapareció el 7 de marzo, en lo que se refiere al estado en que viajaban los estudiantes es algo que él no podía confirmar porque no es perito en la materia y fue la Fiscalía quien realizó el trabajo de investigación posterior para determinar los detalles.

El ex funcionario estatal consideró que en la normal existe gente ajena que está generando el conflicto en la entidad, entre estos serían algunos ex dirigentes del comité estudiantil, “Me parece que hubo una manipulación, incluso de gente personas externas a la normal que son las que han estado motivando estos actos… hay hijos de ex directores, ex miembros de los comités estudiantiles, hay personas muy identificadas y que son los que normalmente generan ese tipo de actos violentos”.

En todo caso, destacó que los estudiantes de la Normal Rural deberían manejarse con apego a derecho, para cuidar que no se desvirtúe el reclamo de justicia, porque las acciones radicales exponen la integridad de otras personas.

Cabe señalar que este lunes el palacio de gobierno fue agredido por estudiantes de la normal de Aytozinapa y en un comunicado se justificó que esta irrupción fue para responder a la burla que significa que los funcionarios que construyeron una narrativa falsa de los hechos que criminaliza a los estudiantes y propone impunidad para los asesinos, fueran beneficiados con asensos como el caso de Francisco Rodríguez, que pasó de director de gobernación a subsecretario y a Ludwig Marcial que fue contratado como asesor.

Dicha versión, destacó que ha desatado un clima de acusaciones infundadas hacia su persona, pero que carecen de validez. “Cuando presente mi renuncia fue para contribuir a la tranquilidad, desde ese momento estoy desvinculado del gobierno del estado y no tengo la menor intención de regresar”.

Calificó la irrupción de los normalistas rurales en Palacio de Gobierno como una reacción violenta: “Algo muy agresivo que puso en riesgo a muchos trabajadores, porque hay personal que entra desde las 7 y 8 de la mañana y que ya se encontraba en el lugar” además indicó que por los explosivos que utilizaron y la forma en que se condujeron los hechos pueden ser considerados hasta actos de terrorismo.

Dijo que desconoce quién generó la versión de que ya estaba de regreso en la estructura del Gobierno de Guerrero, pero insistió en que la dicha información resulta dolosa y carece de veracidad. “Yo no tengo nada que esconder, no tengo porqué esconderme, menos por cosas que no correspondieron a la que fue mi Secretaría”.

Insistió en que es muy claro, yo él no tenía el mando sobre los policías estatales, “ese acto no se da en un mitin, se generó cuando los jóvenes viajaban en un vehículo que ellos saben que era robado”.

También señaló que la interlocución entre la administración estatal y la Normal Rural es constante, de tal manera que los jóvenes pudieron conformar si efectivamente, él habría regresado a colaborar con el Gobierno, pero la irrupción con artefactos explosivos no era necesaria y por el contrario, puso en riesgo la integridad de muchas personas que son ajenas a su reclamo de justicia.