Morena pide respetar la voluntad del pueblo

Ante la amenaza de la coalición PRI-PRD, de impugnar el resultado de las elecciones del 6 de junio, por inconsistencia e irregularidades que se presentaron en algunas casillas electorales, el secretario general en funciones de dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcial Rodríguez Saldaña, pidió se respete la voluntad del pueblo de Guerrero y que se abone a que la transición sea pacífica y respetuosa.

En conferencia de prensa que ofreció este jueves acompañado por la presidenta municipal electa, Abelina López Rodríguez y Joaquín Badillo Escamilla, aspirante a diputado local, hizo un llamado al candidato de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, respete los resultados de la jornada electoral y estuvo de acuerdo a que se haga el conteo de voto por voto y casilla por casilla.

Visiblemente emocionado, sostuvo que Morena, ganó la gubernatura del estado con Evelyn Salgado Pineda, la alcaldía de Acapulco con Abelina López Rodríguez y 6 de los 8 distritos locales que corresponde a esta misma cabecera municipal, de acuerdo con los datos que tienen en su poder y del mismo resultado que dio el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El dirigente de Morena, Rodríguez Saldaña, ratificó que, en base a los resultados emitidos por el IEPCGRO y por reportes de sus representantes ante el órgano electoral, aventajan con más de 60 mil votos en la elección de gobernador, también lleva ganados 19 municipios en todo Guerrero, entre estos Atoyac, Atlamajalcingo del Monte, Benito Juárez, Chilpancingo, Cuahuayutla, Cocula, Coyuca de Benítez, Huamuxtitlan, Tixtla, Tepecuacuilco, entre otros.

Es por eso, que pidió que no se ponga en riesgo la desestabilización del estado, “es momento de la reconciliación y a la pacificación del estado, que el PRI no alborote a la gente y que mejor abonen a la prudencia política, que dejen que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero, haga su trabajo”.

Por su parte, en su intervención, Abelina López Rodríguez, reseñó como le fue entregada su constancia que la acredita como presidente municipal electa y expresó su agradecimiento a la gente por salir a votar este domingo, por permitirle gobernar el municipio de Acapulco.

Dijo, que hará las alianzas con el pueblo y llamó a la madurez política de todos los actores políticos, a quienes les recordó que en una elección, gana quien tenga más votos y no todos pueden ganar.

Por eso convocó a la unidad y los invitó a que generen a una transición en paz, “a nadie le conviene que el estado se polarice y se transite por una ruta llena de obstáculos, por eso en mi caso, tengan la seguridad que gobernaré con los principios de no robar, no mentir y no traicionar”.

López Rodríguez aseguró que aceptarán las críticas, pero no va a permitir el golpeteo a su persona y se va a defender con trabajo a ras de suelo, tal y como lo prometió en su campaña política, “conozco los problemas de Acapulco, que cumpliré mi palabra empeñada, haré lo que se puede hacer y que se va a poder cumplir”, precisó.