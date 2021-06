Recibe Norma Otilia constancia de mayoría; será la nueva presidenta de Chilpancingo

Concluido el cómputo oficial de votos en la elección para presidente municipal de Chilpancingo, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, confirmó que los resultados otorgan la victoria a la que fuera candidata pro el partido Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, quien fungirá como presidenta municipal del último día del mes de septiembre del 2021 al mismo día del 2024.

Desde las ocho de la mañana los consejos distritales iniciaron el conteo oficial de los votos sustrayendo las actas de cada uno de los paquetes electorales, y en el caso de que la casilla presentara alguna inconsistencia se procedía a abrir el paquete electoral, finalmente en el distrito uno se validó el Triunfo de Norma Otilia con un total de 24 mil 574 votos que superaron los 18 mil 553 votos que tuvo su mas cercano contendiente Alejandro Arcos Catalán. Local Recibe Abelina López constancia de mayoría tras elecciones

En el distrito dos las cifras arrojaron un total de 28 mil 834 votos para Norma Otilia y 21 mil 300 votos para Alejandro Arcos, con ello se determinó que oficialmente es ganadora Norma Otilia Hernández y se le entregó su constancia de Mayoría que la convierte en alcaldesa electa.

Después de recibir su constancia, la candidata agradeció al pueblo de Chilpancingo por la alta distinción que le otorgaron este día al designarla presidenta municipal y se comprometió públicamente a trabajar los próximos tres años bajo los principios de su partido que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Chilpancingo.

Indicó que es la primer mujer de izquierda que gobernará el municipio y lo hará de la mano de otra mujer que triunfó en la elección del pasado seis de Julio Evelyn Salgado Pineda y por supuesto de nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Norma Otilia Hernández es originaria de la cabecera municipal (Chilpancingo), y toda su vida ha tenido domicilio en las inmediaciones de la colonia CNOP, estudió en la Escuela de Ciencias de la Comunicación aunque no logró obtener el título y cédula profesional de la carrera.

En su hija de vida se cuenta el haber sido trabajadora del base del ayuntamiento de Chilpancingo y diputada local por el distrito dos.